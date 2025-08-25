पेड़ पर घात लगाए बैठा था तेंदुआ, कैमरे में हुआ कैद, दहशत में लोग

उत्तराखंड के रानीबाग क्षेत्र में गुलदार (एक किस्म का तेंदुआ) की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग डर-डर के जी रहे हैं. स्थानीय युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में तेंदुआ को कैद किया है. सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है और आसपास नजरें गड़ाए हुए है. तेंदुआ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अपने शिकार की तलाश में हो.

घर के अंदर रहने को मजबूर हुए लोग

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ बार-बार इस इलाके में दिखाई दे रहा है. जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया. लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं. लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही बच्चों और महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है. विभागीय अधिकारियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की बात कही है. ग्रामीणों ने मांग की है कि तेंदुआ को जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

बता दें कि गुलदार भी एक किस्म का तेंदुआ होता है. दोनों फर्क बस इतना है कि तेंदुआ के शरीर पर चकत्ते चौकोर होते हैं, जबकि गुलदार के शरीर पर गोल होते हैं.