विज्ञापन
विशेष लिंक

पेड़ पर घात लगाए बैठा था तेंदुआ, कैमरे में हुआ कैद, दहशत में लोग

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ बार-बार इस इलाके में दिखाई दे रहा है. जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया. लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पेड़ पर घात लगाए बैठा था तेंदुआ, कैमरे में हुआ कैद, दहशत में लोग
ग्रामीणों ने मांग की है कि तेंदुआ को जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए.
  • उत्तराखंड के रानीबाग क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है.
  • स्थानीय युवक ने मोबाइल कैमरे में तेंदुए को ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए कैद किया है
  • ग्रामीणों का कहना है कि गांव में दहशत का माहौल है. शाम के समय घर से बाहर निकला मुश्किल हो गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रानीबाग:

उत्तराखंड के रानीबाग क्षेत्र में गुलदार (एक किस्म का तेंदुआ) की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग डर-डर के जी रहे हैं. स्थानीय युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में तेंदुआ को कैद किया है. सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है और आसपास नजरें गड़ाए हुए है. तेंदुआ को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अपने शिकार की तलाश में हो.

घर के अंदर रहने को मजबूर हुए लोग

स्थानीय निवासियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ बार-बार इस इलाके में दिखाई दे रहा है. जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल पैदा हो गया. लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं.  लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही बच्चों और महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है. विभागीय अधिकारियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की बात कही है. ग्रामीणों ने मांग की है कि तेंदुआ को जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.

बता दें कि गुलदार भी एक किस्म का तेंदुआ होता है. दोनों फर्क बस इतना है कि तेंदुआ के शरीर पर चकत्ते चौकोर होते हैं, जबकि गुलदार के शरीर पर गोल होते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Leopard, Leopard Sitting On A Tree, Leopard Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com