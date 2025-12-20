जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा गुलदार पेड़ पर लटका, वन विभाग ने फिर ऐसे किया रेस्क्यू

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में रिहायशी इलाके में पहुंचे एक गुलदार को वन विभाग ने शुक्रवार को अपने काबू में किया. रुड़की के रणसुरा गांव में पेड़ पर चढ़ा गुलदार वहीं फंस गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की दी. टीम ने मौके पर पहुंचकर, कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया.

पेड़ पर फंसे गुलदार को वन विभाग के कर्मचारी पकड़कर अपने साथ ले गए. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में और भी गुलदार दिखने से किसानों को खेतों में अकेले जाना मुश्किल हो रहा है. इसलिए वन विभाग लगातार क्षेत्र में गश्त कर पिंजरा लगाए, ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके.

आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत से लोग परेशान दिख रहे हैं. साथ ही गन्ने के खेतों में कई बार गुलदार देखने से लोगों ने वन विभाग से उसे पकड़ने की गुहार भी लगाई थी.

