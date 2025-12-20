विज्ञापन
जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा गुलदार पेड़ पर लटका, वन विभाग ने फिर ऐसे किया रेस्क्यू

ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में और भी गुलदार दिखने से किसानों को खेतों में अकेले जाना मुश्किल हो रहा है. इसलिए वन विभाग लगातार क्षेत्र में गश्त कर पिंजरा लगाए, ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके.

जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा गुलदार पेड़ पर लटका, वन विभाग ने फिर ऐसे किया रेस्क्यू
  • उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में वन विभाग ने गुलदार को पकड़कर सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया
  • गुलदार पेड़ पर चढ़कर फंस गया था, जिसे ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर मदद के लिए बुलाया
  • वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत से गुलदार का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया और उसे अपने साथ ले गई
रुड़की (उत्तराखंड):

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में रिहायशी इलाके में पहुंचे एक गुलदार को वन विभाग ने शुक्रवार को अपने काबू में किया. रुड़की के रणसुरा गांव में पेड़ पर चढ़ा गुलदार वहीं फंस गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की दी. टीम ने मौके पर पहुंचकर, कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया.

पेड़ पर फंसे गुलदार को वन विभाग के कर्मचारी पकड़कर अपने साथ ले गए. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में और भी गुलदार दिखने से किसानों को खेतों में अकेले जाना मुश्किल हो रहा है. इसलिए वन विभाग लगातार क्षेत्र में गश्त कर पिंजरा लगाए, ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके.
आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत से लोग परेशान दिख रहे हैं. साथ ही गन्ने के खेतों में कई बार गुलदार देखने से लोगों ने वन विभाग से उसे पकड़ने की गुहार भी लगाई थी.

