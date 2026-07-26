हरिद्वार में हुड़दंग: नशे में धुत्त यूपी के युवकों ने हरकी पौड़ी जीरो ज़ोन में घुसाई कार, कई श्रद्धालुओं को मारी टक्कर

उत्तराखंड के हरिद्वार में उत्तर प्रदेश से आए नशे में धुत्त युवकों ने हुड़दंगई मचा दी. युवकों ने हर की पौड़ी जोरी जोन में कार घुसा दी और उत्पात मचाया. इस दौरान कई श्रद्धालुओं को टक्कर भी मारी. हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित हरकी पौड़ी का बाजार मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हमेशा 'जीरो जोन' रहता है. शनिवार रात उत्तर प्रदेश से आए नशे में धुत्त युवकों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर अपनी कार जीरो जोन में घुसा दी.

मौके पर भारी भीड़ होने की वजह से रास्ता न मिलने पर युवकों ने सामने आ रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को टक्कर मारना शुरू कर दिया. घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. इसके बाद, मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और भड़के स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं ने कार सवार युवकों को बाहर निकालकर पीट दिया.

पुलिस ने की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. भीड़ से बचकर कुछ युवक भागने में सफल रहे, जबकि पुलिस ने दो युवकों को कार सहित हिरासत में ले लिया. पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवा कर संबंधित धाराओं में चालान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

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हिंदुओं के लिए हरिद्वार का क्या महत्व है?

हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार माना जाता है, पवित्र गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भारत के सात पवित्र शहरों में से एक है. यहां ज्यादातर लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए आते हैं, इसलिए यह भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है.

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक, हरिद्वार उन चार जगहों में से एक है, जहां अमरता का अमृत उस कलश या कुंभ से गलती से गिर गया था, जिसे भगवान विष्णु के वाहन और दिव्य पक्षी गरुड़ ले जा रहे थे. इसलिए, यह उन चार जगहों में से एक है, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जिसे दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा माना जाता है.

हरिद्वार चार प्रमुख तीर्थ स्थलों- चार धाम (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) का प्रवेश द्वार भी है. हरिद्वार वह जगह भी है, जहां गंगा नदी पहली बार इंडो-गैंगेटिक मैदानों में प्रवेश करती है. हरिद्वार में कई आश्रम भी हैं, जो ध्यान और योग सिखाने में माहिर हैं.

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वहीं, हर की पौड़ी घाट, हरिद्वार और भारत के सबसे पवित्र घाटों में से एक माने जाने वाले हर-की-पौड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक आते हैं और पवित्र गंगा की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं. यह वह जगह है, जहां हिमालय से बहती हुई गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाके को छूती है और माना जाता है कि जो लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, वे अपने सभी पाप धो सकते हैं.

(इनपुट- राहुल कुमार)