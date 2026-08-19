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कुलागाड़ में टूटा वैली ब्रिज, दारमा-व्यास-चौदास घाटी का संपर्क कटा; श्रद्धालु और ग्रामीण फंसे

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुलागाड़ के पास भारी भूस्खलन के कारण वैली ब्रिज टूट गया है. इससे दारमा, व्यास और चौदास घाटी का धारचूला से संपर्क कट गया है. सेना, स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है.

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कुलागाड़ में टूटा वैली ब्रिज, दारमा-व्यास-चौदास घाटी का संपर्क कटा; श्रद्धालु और ग्रामीण फंसे
कुलागाड़ में वैली ब्रिज टूटा, दारमा-व्यास-चौदास घाटी का संपर्क कटा
पिथौरागढ़:

उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ के पास बना वैली ब्रिज भारी मलबे और बोल्डरों की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है. पुल टूटने से दारमा, व्यास और चौदास घाटी का धारचूला तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया है. मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों, सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ-साथ गुंजी और कुटी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन अब मार्ग बहाली और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की चुनौती से जूझ रहा है.

भूस्खलन की चपेट में आया वैली ब्रिज

जानकारी के अनुसार धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ के समीप स्थित वैली ब्रिज पर पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर गिर रहे थे. इसी दौरान भारी मलबे के दबाव से पुल क्षतिग्रस्त हो गया और आखिरकार टूट गया. पुल के टूटते ही इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई. प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से क्षेत्र में लोगों की आवाजाही रोक दी है.

Kulagad Valley Bridge Collapse: क्षतिग्रस्त पुल और पानी का बहाव

Kulagad Valley Bridge Collapse: क्षतिग्रस्त पुल और पानी का बहाव

तीन घाटियों का संपर्क पूरी तरह बाधित

वैली ब्रिज टूटने से दारमा, व्यास और चौदास घाटी का संपर्क धारचूला मुख्यालय से कट गया है. इन दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए यही मार्ग प्रमुख संपर्क साधन माना जाता है. मार्ग अवरुद्ध होने के कारण दैनिक जरूरत का सामान, आवश्यक सेवाएं और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो गई है. स्थानीय लोगों में स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है.

श्रद्धालु और ग्रामीण रास्ते में फंसे

मार्ग बाधित होने का असर धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ा है. गुंजी और कुटी क्षेत्र की ओर जा रहे श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं. स्थानीय ग्रामीणों को भी आवागमन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग जरूरी कार्यों के लिए धारचूला नहीं पहुंच पा रहे हैं.

Kulagad Valley Bridge Collapse: भूस्खलन से टूटा वैली ब्रिज

Kulagad Valley Bridge Collapse: भूस्खलन से टूटा वैली ब्रिज

सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही प्रभावित

सीमांत क्षेत्र होने के कारण यह मार्ग सेना और अन्य सुरक्षा बलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. पुल टूटने से जवानों और रसद सामग्री की आवाजाही प्रभावित हुई है. लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते स्थिति और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

प्रशासन के सामने बहाली की चुनौती

वैली ब्रिज क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने की चुनौती खड़ी हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार मलबा और बोल्डर गिरने के कारण राहत और मरम्मत कार्यों में भी कठिनाई आ रही है. हालात सामान्य होने के बाद नुकसान का आकलन कर वैकल्पिक व्यवस्था और मार्ग बहाली का काम शुरू किया जाएगा.

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