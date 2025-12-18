सावधान! कहीं आप तो नहीं लगा रहे नकली Fair & Lovely और Veet? दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवाइयां और फर्जी कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने वाले एक बड़े रैकेट को पकड़कर बड़ा झटका दिया है. यह रैकेट न सिर्फ नकली Betnovate-C दवा तैयार कर रहा था, बल्कि Fair & Lovely और Veet जैसी मशहूर ब्रांडों की क्रीम भी नकली रूप में तैयार करके बाजार में बेच रहा था. पुलिस ने लगातार निगरानी और पूछताछ के आधार पर इस नेटवर्क के मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया.

ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच कर किया बड़ा खुलासा

पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने उसकी निशानदेही पर दिल्ली के बिजवासन गांव में स्थित एक किराए के फार्महाउस पर छापा मारा, जहां यह पूरा अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाया जा रहा था. अंदर कच्चे केमिकल, मशीनें, पैकेजिंग यूनिट, खाली डिब्बे और तैयार क्रीम की बड़ी मात्रा मिली. ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर जाकर सैंपल लिए और जांच की प्रक्रिया पूरी की. कंपनी की साख का दुरुपयोग कितना बड़ा था, इसका अंदाजा तब हुआ जब मौके पर बुलाई गई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रतिनिधि ने साफ कहा कि जब्त की गई Fair & Lovely और Veet क्रीम पूरी तरह नकली और घटिया हैं.

27,000 नकली, Betnovate-C ट्यूब

जांच में यह भी पता चला कि पुलिस कार्रवाई से पहले आरोपी ने घबराकर करीब 27,000 नकली, Betnovate-C ट्यूब जलाकर नष्ट कर दी थीं, ताकि कोई सबूत न बचे. इसके बाद उसने यूनिट बंद की और दूसरे राज्यों में भागता रहा. रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आया कि आरोपी पहले भी 2006 में कॉपीराइट एक्ट के केस में पकड़ा जा चुका है, यानी यह उसका पुराना कारोबार था.

अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने करीब 600 किलो स्टीयरिक एसिड, भारी मात्रा में खाली बॉक्स-कार्टन, पैकेजिंग मशीनें, और लगभग 800-800 बॉक्स नकली Fair & Lovely और Veet क्रीम बरामद की हैं. आगे पुलिस का फोकस कच्चा माल सप्लाई करने वालों, नकली माल बेचने वालों और दूसरे राज्यों में बने नेटवर्क तक पहुँचना है, ताकि यह पूरा गिरोह जड़ से खत्म किया जा सके. पुलिस का साफ संदेश है कि नकली दवाइयाँ और कॉस्मेटिक सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, लोगों की सेहत और जान पर सीधा खतरा हैं—ऐसे रैकेट बख्शे नहीं जाएंगे.


