उर्वशी रौतेला के अलावा, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और कई अन्य सार्वजनिक हस्तियां भी जांच के दायरे में हैं. सूत्रों के अनुसार, ईडी यह पता लगाने में लगी है कि क्या इन एंडोर्समेंट डील्स के जरिए काले धन को वैध बनाया गया.

उर्वशी रौतेला को ऑनलाइन बेटिंग मामले में समन, ईडी के सामने पेशी आज, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला
  • ED ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उर्वशी रौतेला को समन जारी किया
  • ED इस मामले में प्रचार अभियानों के भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है
  • पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियां इस जांच दायरे में शामिल
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटी उर्वशी रौतेला को समन जारी किया है. उन्हें आज दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. दरअसल यह मामला सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के जरिए कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स उल्लंघन से जुड़ा है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि इन प्रचार अभियानों के तहत भुगतान कैसे किए गए और क्या इनमें कोई वित्तीय अनियमितता शामिल थी.

पूर्व टीएमसी सांसद भी जांच के दायरे में

उर्वशी रौतेला के अलावा, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती और कई अन्य सार्वजनिक हस्तियां भी जांच के दायरे में हैं. सूत्रों के अनुसार, ईडी यह पता लगाने में लगी है कि क्या इन एंडोर्समेंट डील्स के जरिए काले धन को वैध बनाया गया. 1xBet ऐप पहले भी कई देशों में अवैध सट्टेबाजी और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में विवादों में रहा है. भारत में इसके प्रचार में शामिल हस्तियों की भूमिका को लेकर अब जांच तेज हो गई है.  

मिमी चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश हुईं 

तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती सोमवार को कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुई थी. चक्रवर्ती (36) का बयान ‘वनएक्सबेट' नामक एक ‘‘अवैध'' सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में PMLA के तहत दर्ज किया गया. बताया जाता है कि पूर्व सांसद और अभिनेत्री कुछ विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन के ज़रिए इस ऐप से जुड़ी हुई हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों के बारे में जानना चाहती है.

धवन और रैना से भी हो चुकी है पूछताछ

एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है. इस मामले में संघीय जांच एजेंसी पहले भी पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने इस मामले में 31 वर्षीय अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बांग्ला अभिनेता अंकुश हाजरा को मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है. रौतेला ‘वनएक्सबेट' की भारतीय एंबेसडर हैं.

‘वनएक्सबेट' ऐप क्या है, जिसकी इतनी चर्चा

कंपनी के अनुसार, ‘वनएक्सबेट' एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी ऐप है जिसे सट्टेबाजी कारोबार में 18 वर्षों का अनुभव है. ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं. एजेंसी द्वारा आने वाले दिनों में और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जुआ प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी

बाजार विश्लेषण कंपनियों और जांच एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में लगभग 22 करोड़ भारतीय उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से आधे (लगभग 11 करोड़) नियमित उपयोगकर्ता हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप बाज़ार का मूल्य 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है और यह 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. सरकार ने हाल ही में संसद को बताया कि उसने 2022 से जून 2025 तक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करने के लिए 1,524 आदेश जारी किए हैं.

Urvashi Rautela, ED, ED Summons Actor Urvashi Rautela, Betting App Case, 1xBet
