दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद

ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नए साल के मौके पर दिल्ली में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है. दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाकों सर्वप्रिय विहार और वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स में की गई छापेमारी में अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और करीब 17 करोड़ रुपये के सोने-हीरे के जेवरात बरामद किए जा चुके हैं. यह पूरी कार्रवाई गैंगस्टर और जबरन वसूली के आरोपी इंदरजीत सिंह यादव से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ की जा रही है.

फार्महाउस पर भी चला सर्च अभियान

अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स में सुनील गुप्ता के घर और फार्महाउस पर भी सर्च अभियान चलाया. यह सर्च अभियान 30 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो सुनील गुप्ता के ठिकानों पर अभी भी चल रहा है.

अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने की कोशिश

ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने पहले अमन कुमार को कर्ज दिया था. अमन कुमार, इंदरजीत सिंह का करीबी और सहयोगी बताया जा रहा है. जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि अमन कुमार ने ईडी की कार्रवाई के बाद अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने की कोशिश में बड़ी रकम सुनील गुप्ता को ट्रांसफर की.

मामले में जांच जारी

यह जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है. ये मामले अलग-अलग धाराओं में इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज हैं.

