दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में उर्वशी रौतेला ने मनाया मॉम का बर्थडे, काटा सोने का केक, आप भी कहेंगे मम्मी की परी

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने अपनी मां मीरा रौतेला का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया. यह सेलिब्रेशन दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में आयोजित किया गया, जहां परिवार के करीबी लोग मौजूद थे. इस खास मौके पर उर्वशी ने अपनी मां के लिए भव्य इंतजाम किए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जन्मदिन पार्टी का माहौल काफी शानदार और सादा लेकिन शाही था. होटल से दिखने वाला नजारा और सुंदर सजावट लोगों को खूब पसंद आई. उर्वशी ने हर छोटी बात का ध्यान रखा ताकि उनकी मां का जन्मदिन यादगार बन सके. पूरे आयोजन में परिवार के साथ समय बिताने पर खास जोर दिया गया.

मां के जन्मदिन पर काटा 24 कैरट सोने के क्राउन वाला केक

इस सेलिब्रेशन की सबसे खास बात रहा जन्मदिन का केक. केक पर 24 कैरेट सोने का क्राउन लगाया गया था, जो मीरा रौतेला के सम्मान और उनके परिवार में खास स्थान को दर्शाता है. केक काटते समय मां और बेटी की खुशी साफ नजर आई. उर्वशी रौतेला ने इस जन्मदिन समारोह की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कीं. तस्वीरें सामने आते ही फैन्स की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई लोगों ने आयोजन की तारीफ की तो कई फैन्स ने उर्वशी के अपनी मां के प्रति प्यार की सराहना की.

मीरा रौतेला हमेशा से उर्वशी के जीवन और करियर में उनका साथ देती आई हैं. उर्वशी भी कई बार कह चुकी हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मां का बड़ा योगदान है. यही वजह है कि वह अपनी मां के खास दिनों को अलग अंदाज में मनाती हैं. कुल मिलाकर, यह जन्मदिन समारोह सादगी, प्यार और सम्मान से भरा रहा. उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके लिए परिवार सबसे ऊपर है, चाहे उनकी जिंदगी कितनी ही व्यस्त क्यों न हो.