विज्ञापन
विशेष लिंक

एनडीए में अब ऑल इज वेल! क्या सीट बंटवारे पर मान गए उपेंद्र कुशवाहा, जानिए पूरी बात

Upendra Kushwaha News: उपेंद्र कुशवाहा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात हो गई है. इस बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए जीतेगी.

Read Time: 3 mins
Share
upendra kushwaha
  • उपेंद्र कुशवाहा ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, महुआ सीट पर फंसा है पेच
  • नित्यानंद राय के साथ कुशवाहा ने बीजेपी चीफ जे पी नड्डा से भी मिले हैं
  • माना जा रहा है कि बीजेपी से बातचीत के बाद कुशवाहा कुछ आश्वासन मिला है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर एनडीए से लेकर महागठबंधन के दलों में जोरदार खींचतान चल रही है. एनडीए में लगा कि सब ठीक हो गया लेकिन तभी आज सुबह-सुबह आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है. उनके इस बयान के बाद बीजेपी हरकत में आई है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को कुशवाहा को मनाने के काम में लगाया गया. राय कुशवाहा को लेकर दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है. अमित शाह से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत होगी. 

कुशवाहा की नाराजगी हुई दूर?

माना जा रहा है कि कुशवाहा की नाराजगी को दूर कर लिया गया है. अमित शाह के साथ करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक के बाद कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की है. कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि डेढ़ घंटे की बैठक के बाद भी कुशवाहा महुआ सीट पर खाली हाथ ही हैं. महुआ सीट कुशवाहा को मिलेगी या नहीं, इसका गोलमोल जवाब देते हुए कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ निकल गए. 

महुआ सीट पर फंसा है पेच 

कुशवाहा ने कहा कि वो सुबह ही बोले थे कि एनडीए गठबंधन में कुछ दिक्कत है और इसपर विचार-विमर्श की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इसी पर बातचीत के लिए वो नित्यानंद के साथ गृह मंत्री इस मामले पर विमर्श हुआ अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी. कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनी बनेगी. हर तरह से NDA में सभी घटक दल तैयार हैं. सीट को लेकर जैसे महुआ सीट पर सवाल पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उसके लिए अलग से प्रेस कांफ्रेंस करके घोषणा की जाएगी.

एनडीए में आगे क्या होगा?

जानकार कहते हैं कि महुआ सीट मिलनी होती तो गृह मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली नहीं बुलाते. यानी वो सीट पहले ही लॉक हो चुकी है. उपेंद्र कुशवाहा को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर क्या मिला है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. क्या उनको राज्यसभा के लिए ठोस आश्वासन मिला या फिर उस विधानसभा की जगह किसी और मजबूत सीट का ऑफर मिला है.ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Eleciton, Upendra Kushwaha, Amit Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com