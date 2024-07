उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है. यहां के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के गांव फुलरई में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई. हाथरस भगदड़ (Hathras Stampede) में करीब 75 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में ज्‍यादातर महिलाएं और बच्‍चे शामिल हैं. साथ ही इस हादसे में 100 से अधिक श्रद्धालु घायल भी हो गए हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. साथ ही मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है.

हाथरस के जिलाधिकारी आशीष कुमार पटेल ने बताया कि हाथरस में 50 से 60 शव लाए गए हैं. वहीं एटा सीएमओ के मुताबिक, अब तक एटा में 27 शव पहुंच चुके हैं. एसएसपी एटा राजेश कुमार ने बताया कि एटा पहुंचे 27 शवों में 23 महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल है. जानकारी के मुताबिक, घायलों को बस-टैंपों में लादकर जिला अस्पताल ले जाया गया. डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए है. साथ ही मौके पर कई थानों की फोर्स भी बुलाई गई है.

राष्‍ट्रपति ने हादसे पर जताया दुख

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है. उन्‍होंने एक्‍स पर कहा, "उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है. मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं."

CM योगी ने घटना पर जताया दुख

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हाथरस हादसे को दुर्घटना पर दुख जताते हुए अपने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं."

कांग्रेस अध्‍यक्ष खरगे ने भी घटना पर जताया दुख

वहीं कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी हादसे पर दुख जताया है. उन्‍होंने अपने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में भगदड़ मच जाने से कई श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर बेहद पीड़ादायक है. हादसे के दृश्य अत्यंत हृदयविदारक हैं. शोकाकुल परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. सरकार एवं प्रशासन से आग्रह करते हैं कि घायलों के उपचार में कोई कमी न रखें व पीड़ितों को त्वरित मुआवज़ा उपलब्ध कराया जाए. विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि हादसे में पीड़ित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएं."

सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस की घटना के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी को हाथरस के लिए रवाना किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिकारियों के अलावा मंत्री लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह भी हाथरस जाकर हालात का जायजा लेंगे.

इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से राहत कार्य में जुटने के लिए कहा है. साथ ही उन्‍होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं.

हाइसे की जांच के लिए गठित की गई टीम

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की है. इस हादसे की अलीगढ़ मंडल के वरिष्ठ अफसर की कमेटी जांच करेगी. एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है.

Uttar Pradesh | Hathras Stampede | A team consisting of ADG Agra and Aligarh Commissioner has been constituted to enquire into the cause of the incident: Official Sources