इंस्टाग्राम पर मेरी तस्वीरें Like की और...रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज के साथ अपनी Love Story पर तोड़ी चुप्पी

Rinku Singh on his Love Story with Priya Saroj: रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज 8 जून को लखनऊ के पांच सितारा होटल में सगाई की, अब अगले साल दोनों की शादी भी होगी. रिंकू ने अलीगढ़ में एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर क्रिकेट में अपना मुकाम बनाया है. वहीं, दूसरी ओर कॉन्वेंट एजुकेटिड और राजनीतिक परिवार से आने वाली सांसद प्रिया सरोज हैं. दोनों ने अलग-अलग परिस्थितियों से निकल कर अपना मुकाम हासिल किया है. ऐसे में उनकी सगाई की खबर उनके फैन्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी. एक इंटरव्यू में, रिंकू ने आखिरकार समाजवादी पार्टी की नेता प्रिया सरोज से मुलाकात के पीछे की कहानी बताई और बताया कि दोनों के बीच लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी. (Rinku Singh Breaks Silence On His Love Story With Priya Saroj)

रिंकू ने न्यूज़24 से बातचीत में कहा, "यह 2022 में कोविड के दौरान शुरू हुआ, जब आईपीएल मुंबई में था. मेरा एक फैन पेज था जिसने प्रिया की एक तस्वीर डाली थी जिसमें वह अपने गांव में मतदान कर रही थी. प्रिया की बहन तस्वीरें और वीडियो शूट करती है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने मदद के लिए फैन पेज से एक तस्वीर डालने को कहा था. मैंने तस्वीर देखी और मुझे वह पसंद आ गई. मुझे लगा कि वह मेरे लिए बिल्कुल सही है. मैंने उसे मैसेज करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह सही नहीं होगा. "

रिंकू ने बताया कि उन्होंने प्रिया को तभी मैसेज किया जब उसने इंस्टाग्राम पर उनकी कुछ तस्वीरें लाइक कीं. रिंकू ने कहा, "उसने मेरी कुछ तस्वीरें लाइक कीं. फिर मैंने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, और इस तरह यह सब शुरू हुआ. फिर हम बात करने लगे. एक-दो हफ़्ते में, हम नियमित रूप से बात करने लगे, मैचों से पहले बात करने लगे. इस तरह, मुझे 2022 से इस प्यार का एहसास होने लगा."

रिंकू ने प्रिया सरोज (Rinku Singh on Priya Saroj) को लेकर यह भी बताया कि वह बहुत काम करती है और उनसे दिन में बात कर पाना मुश्किल होता है. रिंकू ने इंटरव्यू में कहा "वह अपना काम करती हैं, गांवों में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं और उनकी मदद करती हैं. साथ ही संसद भी है... लेकिन उनके लिए यह ज़रूरी है कि वह एक राजनेता के तौर पर यह सब ज़मीनी काम करें... अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वह कितना काम करती हैं. वह सुबह जाती हैं, रात को वापस आती हैं, इसलिए हमें बात करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता और हम सिर्फ़ रात में ही बात करते हैं."

एशिया कप में दिखेगा रिंकू का जलवा

बता दें कि रिंकू सिंह एशिया कप में चुने गए हैं .7 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने वाला है. भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करने वाली है, इस मैच का फैन्स अभी से इंतजार कर रहे हैं.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह