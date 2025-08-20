विज्ञापन
यूपी के जलालाबाद को मिली नई पहचान, अब कहलाएगा परशुरामपुरी; जारी आदेश में कुछ में क्या कुछ कहा गया

गृह मंत्रालय की तरफ से 19 अगस्त 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार के 27 जून 2025 के प्रस्ताव पर विचार करते हुए भारत सरकार को जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है.

एआई जेनरेटेड इमेज
  • यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम सरकार ने परशुरामपुरी कर दिया है
  • गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के जलालाबाद नाम परिवर्तन प्रस्ताव को 19 अगस्त 2025 को मंजूरी दी
  • जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम भी अब परशुरामपुरी के रूप में आधिकारिक रूप से बदला जाएगा
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद शहर को अब एक नई पहचान मिल गई है. केंद्र सरकार ने यूपी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया है. यह फैसला लंबे समय से चल रही मांग और स्थानीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बदलाव की जानकारी साझा करते हुए बताया कि गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

गृह मंत्रालय ने "नो ऑब्जेक्शन" जारी

जलालाबाद नाम से एक विधानसभा क्षेत्र भी है, और अब यह क्षेत्र परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और गृह मंत्रालय ने इस संबंध में "नो ऑब्जेक्शन" भी जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय की तरफ से 19 अगस्त 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार के 27 जून 2025 के प्रस्ताव पर विचार करते हुए भारत सरकार को जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने पर कोई आपत्ति नहीं है.

आदेश में क्या कुछ कहा गया

आदेश में यह भी कहा गया है कि नया नाम देवनागरी (हिंदी), रोमन (अंग्रेज़ी) और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाए. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी निर्देश दिया गया है कि वह इस नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी कर संबंधित विभागों और संस्थानों को सूचित करे, जिनमें सर्वे ऑफ इंडिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, डाक विभाग और अन्य शामिल हैं. यह आदेश गृह मंत्रालय के अवर सचिव कुंदन कुमार द्वारा जारी किया गया है और इसे सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है.

