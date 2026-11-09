लखनऊ में तेल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने लगा कार सवार, विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को घसीटा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में पेट्रोल भरवाकर बिना पेमेंट किए भाग रहे शख्स ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कार से घसीट दिया. कर्मचारी ने कार सवार को रोकने के लिए गेट पकड़ लिया था, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और उसे कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया. इस घटना में कर्मचारी घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, घटना 8 नवंबर की सुबह करीब 4:19 बजे सैनिक ढाबा के पास स्थित जीएस पेट्रोल पंप की है. काले रंग की कार में सवार शख्स ने पेट्रोल भरवाया और बिना पेमेंट किए भागने लगा.

जब आरोपी फ्यूल लेने के बाद भागने लगा तो पेट्रोल पंप कर्मचारी सचिन कुमार (21) ने उसे रोकने के लिए कार का गेट पकड़ लिया. इसके बावजूद उसने ने कार दौड़ा दी, जिससे सचिन कुछ दूर तक घसीटता चला गया.

मामले में पेट्रोल पंप मैनेजर की तहरीर पर गोसाईगंज थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. डीसीपी दक्षिणी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया है. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर कार सवार आरोपियों की पहचान कर ली है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

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