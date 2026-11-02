UP के लिए BJP की थ्री-लेयर स्ट्रैटजी... मोदी-शाह और नितिन नवीन को अलग-अलग जिम्मेदारी

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है. पार्टी के शीर्ष तीन नेताओं में से प्रत्येक को अलग-अलग चुनावी क्षेत्र सौंपे गए हैं. सूत्रों ने NDTV को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नवंबर और दिसंबर के दौरान पूरे राज्य में एक समन्वित अभियान चलाएंगे.

सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को तीन स्तरों में बांटा है. प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के हर कमिश्नरेट को कवर करते हुए बड़ी क्षेत्रीय रैलियों को संबोधित करेंगे.

गृह मंत्री अमित शाह जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां वे विशेष रैलियां कर सकते हैं और संगठनात्मक 'माइक्रो-मैनेजमेंट' पर कड़ी नजर रखेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा क्षेत्र स्तर की कमान संभालेंगे. वे लगातार दौरे करेंगे और मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क बनाए रखेंगे.

सूत्रों ने बताया कि इस योजना के पीछे की सोच बहुत स्पष्ट है. बड़ी रैलियां चुनाव प्रचार का माहौल तैयार करेंगी, जबकि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में लगातार काम करने से यह सुनिश्चित होगा कि पार्टी का संदेश राज्य के हर कोने तक पहुंचे. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, पार्टी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जहां तक ​​उसकी पहुंच न हो.

पार्टी के विभिन्न 'सेल' भी काम में जुटेंगे

वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व वाले चुनाव प्रचार के साथ-साथ, बीजेपी अपने संगठनात्मक 'सेल' को भी तैयार कर रही है.

सूत्रों ने NDTV को बताया कि पार्टी चाहती है कि ये सेल उत्तर प्रदेश के समाज के विभिन्न वर्गों और अलग-अलग पेशों से जुड़े समूहों तक पहुंचें.

उनका मुख्य फोकस पार्टी की पहुंच को केवल बड़ी रैलियों तक सीमित न रखकर, स्थानीय नेटवर्क तक ले जाना है, जहां समुदायों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे जुड़ाव बनाया जा सके.

इस पूरी कवायद का नेतृत्व मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के 'प्रकोष्ठ-संकुल सेल' के राष्ट्रीय संयोजक वीडी शर्मा करेंगे. सूत्रों के अनुसार, पार्टी के चुनावी 'माइक्रो-मैनेजमेंट' में और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को समझने में इन सेल की अहम भूमिका होगी.

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लखनऊ में आज हुई बैठक

लखनऊ में सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में सभी सेल के पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है. उम्मीद है कि इस बैठक में वीडी शर्मा और उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल, चुनाव प्रबंधन और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए एक रोडमैप पेश करेंगे.

यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के हालिया राज्य दौरों और पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बड़ी बैठक के ठीक बाद हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, जैसे-जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, ये सेल पार्टी को स्थानीय मुद्दों की पहचान करने और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने में मदद करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, बड़ी योजना यह है कि शीर्ष नेतृत्व के हाई-प्रोफाइल प्रचार अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक प्रयासों के साथ जोड़ा जाए.

व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत, नवंबर और दिसंबर के दौरान बड़ी रैलियों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क बनाने का धैर्यपूर्ण काम भी जारी रखा जाएगा.