कनाडा में खालिस्तानी विरोधी यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल की हत्या, हमलावरों ने रास्ते में चाकुओं से गोद डाला

भारतीय मूल की यूट्यबूर नैंसी ग्रेवाल की कनाडा में हत्या कर दी गई है. ग्रेवाल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही हैं और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती रही हैं.

कनाडा में खालिस्तानी विरोधी यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल की हत्या, हमलावरों ने रास्ते में चाकुओं से गोद डाला
  • कनाडा के ओंटारियो में पंजाबी मूल की यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई
  • नैंसी ग्रेवाल सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं और पंजाब में राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती थीं
  • पुलिस संदिग्धों की तलाश में है और आसपास के निवासियों से सीसीटीवी फुटेज समेत जानकारी मांगी गई है
ओंटेरियो:

भारतीय मूल की यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल की कनाडा में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है. ग्रेवाल सोशल मीडिया में काफी एक्टिव थीं और पंजाब में विकास कार्यों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. जानकारी के मुताबिक, कनाडा के ओंटारियो में पंजाबी मूल की 45 साल की नैंसी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना मंगलवार रात हुई थी. कनाडा पुलिस के अनुसार, पुलिस और मेडिकल टीम को रात 9:30 बजे से कुछ ही पहले चाकूबाजी की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर आपातकालीन कर्मियों ने महिला को चाकू के घावों से लहूलुहान पाया. इमरजेंसी हेल्थ टीम के सदस्यों ने ग्रेवाल को अस्पताल पहुंचाया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया.

बुधवार सुबह टॉड लेन पर कनाडा स्ट्रीट और बिशप स्ट्रीट के बीच दो घरों को सुरक्षाकर्मियों को घेर लिया गया. जांच अधिकारियों ने घर के सामने के दरवाजे तक जाने वाली सीढ़ियों पर घटना से जुड़े कई सबूत हासिल किए हैं. कनाडा की लासेल पुलिस के अनुसार, टॉड लेन पर हुई हत्या के बाद पुलिस संदिग्ध हमलावरों की तलाश में जुटी है. पीड़िता की पहचान विंडसर की नैंसी ग्रेवाल के तौर पर हुई है. लासेल पुलिस ने नैंसी ग्रेवाल के परिवार और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. 

ये भी पढ़ें - पुर्तगाल, जर्मनी से कॉल... डिफेंस कारोबारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, पहले घर पर हुई थी फायरिंग

पुलिस ने घटना से संबंधित किसी भी जानकारी रखने वाले व्यक्ति से तुरंत संपर्क करने का आग्रह किया है. जांच में मदद के लिए आसपास के निवासियों से सीसीटीवी फुटेज भी मांगे गए हैं. ग्रेवाल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही हैं. अक्सर पंजाब में हो रही घटनाओं पर अपने विचार रखती रही हैं. उन्होंने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के साथ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और डेरा ब्यास के गुरिंदर सिंह ढिल्लों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी. अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक रहे हैं. 

फोन नहीं उठाया तो गोदारा गैंग ने कनाडा में घर पर कर दी फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर को धमकाया

उन्होंने खालिस्तानियों की आलोचना भी की थी और भारत और कनाडा के बीच तनाव के बारे में भी बात रखी थी. पिछले साल जून में बठिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी ( कमल कौर भाभी) के नाम से जाना जाता था, की मौत के बाद ग्रेवाल ने अपनी आवाज उठाई थी.

