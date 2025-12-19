विज्ञापन
क्रूज पर शाही शादी, लग्जरी कारों का मालिक... यूपी के छोटे शहर का यूट्यूबर, करोड़ों की कमाई कर दुबई भागा

ED की जांच का फोकस अब सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है. दुबई के क्रूज़ शिप पर हुई अनुराग द्विवेदी की शाही शादी भी जांच के दायरे में आ गई है. बताया जा रहा है कि इस शादी में काफी खर्च हुआ और इसमें रिश्तेदारों के अलावा कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे.

  • ED ने उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के 9 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की.
  • दुबई क्रूज शिप पर हुई उनकी शाही शादी की जांच में खर्च, सेलिब्रिटी और फंडिंग स्रोतों की जानकारी जुटाई जा रही.
  • अनुराग पर अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर कमाई हवाला के जरिए दुबई रियल एस्टेट में निवेश करने का आरोप है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर और ‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर' अनुराग द्विवेदी पर शिकंजा और कड़ा कर दिया है. जांच एजेंसी ने हाल ही में उनके उन्नाव, लखनऊ और नवाबगंज समेत कुल नौ ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई अहम दस्तावेज और करोड़ों की संपत्ति से जुड़े सबूत मिले हैं.

दुबई क्रूज शिप पर हुई 'शाही शादी' भी रडार पर

सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच का फोकस अब सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है. दुबई के क्रूज़ शिप पर हुई अनुराग द्विवेदी की शाही शादी भी जांच के दायरे में आ गई है. बताया जा रहा है कि इस शादी में काफी खर्च हुआ और इसमें रिश्तेदारों के अलावा कुछ सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे.

अब ED उन सेलिब्रिटीज की सूची, उनकी एंट्री और फंडिंग सोर्स की जानकारी जुटा रही है.

अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप

अनुराग द्विवेदी पर आरोप है कि वे ऑनलाइन अवैध बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते थे. ED का दावा है कि इन ऐप्स से होने वाली कमाई को उन्होंने हवाला के जरिए दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया. छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज मनी ट्रेल की ओर इशारा करते हैं.

लग्जरी कारें जब्त 

जांच के दौरान एजेंसी ने चार महंगी गाड़ियां जब्त कीं हैं. जिनमें लैंबोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज शामिल हैं. कारों के अलावा कई डिजिटल डिवाइसेज़ और वित्तीय दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए.

दुबई में मौजूद, ED के समन पर पेश नहीं हुए

अधिकारियों के अनुसार, अनुराग द्विवेदी फिलहाल दुबई में रह रहे हैं और ED की ओर से जारी किए गए कई समनों पर भी नहीं आए. एजेंसी अब उनके नेटवर्क, फंडिंग चैन और पार्टनर्स की गतिविधियों को खंगाल रही है.

पश्चिम बंगाल पुलिस की FIR से जुड़ा मामला

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज ED की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की उस FIR पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के आरोप पहले से दर्ज हैं.

पूरे नेटवर्क पर ED की नजर

ED की जांच अब अनुराग द्विवेदी के पूरे नेटवर्क और उनके आर्थिक सिस्टम को खंगाल रही है.

