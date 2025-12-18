नौकरी करे या जहन्नुम में जाए... नीतीश के हिजाब हटाने वाले विवाद पर गिरिराज सिंह ने ये क्या कहा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देने के दौरान महिला के चेहरे से हिजाब हटाने के मामले पर सियासी बयानबाजी जारी है. अब इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया. अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है या जा रही हो, क्या वह चेहरा नहीं दिखाएंगे. ये कोई इस्लामिक देश है क्या. नीतीश ने एक गार्जियन की हैसियत से ये किया है. आप पासपोर्ट लेने या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो क्या चेहरा नहीं दिखाते. भारत में कानून का राज चलेगा, नीतीश कुमार जी ने ठीक किया. जब उन्हें बताया गया उक्त महिला के नौकरी ज्वाइन न करने की खबरें हैं. वह नौकरी को रिफ्यूज कर रही हैं. इस पर गिरिराज ने कहा कि वह रिफ्यूज करें या जहन्नूम जाएं.

इससे पहले नीतीश को लेकर यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने भी ऐसा बयान दिया था कि उन्हें सफाई देनी पड़ी थी. उन्होंने कहा था कि अगर कहीं और छू देते तो क्या हो जाता. इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंत्रियों ने बिना शर्त माफी मांगने की मांग की थी.इसके बाद संजय निषाद ने सफाई दी थी कि मेरे बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया. बयान को गलत समझा गया. शोर-शराबे और अनुवाद में उसका असली मतलब खो गया.

संजय ने ये भी कहा कि गोरखपुर और भोजपुरी भाषी क्षेत्र से वो आते हैं, जहां बोलने और बातचीत का अंदाज क्षेत्र के हिसाब से अलग है. भोजपुरी में ये लोगों से किसी भी मुद्दे को ज्यादा तूल न देने और संयम बरतने की सलाह देने का आम तरीका है. मैंने हिंदी में भी उसी अंदाज का इस्तेमाल किया.नहीं पता था इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा.जैसे हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बोलने का तरीका अलग-अलग होता है, वैसे ही उत्तर और पूर्वी भारत में भी बोलियां अलग हैं. इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि मेरा किसी का भी अपमान करने का इरादा था.