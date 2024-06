मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी सौगात, खरीफ की 14 फसलों के लिए तय की नई MSP

मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) यानी MSP बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. खरीफ की 14 फसलों की MSP बढ़ाई गई है. धान का MSP बढ़ाकर 2300 रुपये किया गया है.

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई. इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खरीफ की फसलों की MSP बढ़ाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है."

किन फसलों पर कितनी MSP?

कपास की MSP 7121 रुपये की गई है. इसमें 501 रुपये बढ़ाया गया है. 2013-14 में कपास की MSP 3700 रुपये थी. इसी तरह रागी की MSP 4290 रुपये, मक्के की MSP 2225 रुपये, मूंग की 8682 रुपये की गई है. तूर दाल की MSP 7550 रुपये की गई है. उरद दाल की नई MSP 7400 और मूंगफली के तेल की MSP 6783 रुपये की गई है. इसके साथ ही दो लाख गोदाम बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है.

#WATCH | On Union Cabinet decisions, Union Information & Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says, "The Cabinet has approved Minimum Support Price (MSP) on 14 Kharif season crops including Paddy, Ragi, Bajra, Jowar, Maize and Cotton." pic.twitter.com/OObQUGdC3s