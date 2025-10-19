चोरी या चालाकी? इतिहास की 5 रहस्यमयी चोरियां जिनका अब तक नहीं मिला कोई सुराग

फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्‍यूजियम में हुई चोरी ने सबके होश उड़ा दिए. सात मिनट के अंदर कम से कम तीन नकाबपोश चोरों ने नेपोलियन बोनापार्ट के गहनों को चुरा लिया. इसके साथ ही यह बात भी याद आ गईं कि कैसे चोरी सिर्फ अपराध नहीं, कभी-कभी यह इतिहास का हिस्सा बन जाती है. जब-जब दुनिया की सबसे कीमती चीजें, कोई आर्टपीस, हीरा या सोना, गायब हुआ तो यह सिर्फ पुलिस का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सिरदर्द बन गया था. इन घटनाओं ने यह भी साबित कर दिया कि चाहे सिक्‍योरिटी कितनी भी सख्त क्यों न हो, इंसानी चालाकी और लालच उसके पार जा सकते हैं. दुनिया आज भी कहानियों को सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि इंसान के मन की जिज्ञासा, साहस और पागलपन के प्रतीक के रूप में याद रखती है. आज हम आपको ऐसी ही 5 बड़ी चोरियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इंसान की चालाकी से लेकर तकनीक और लालच की सारी सीमाओं को तोड़ दिया था.

मोना लिसा की चोरी- 1911

सन् 1911 में भी लूव्र म्यूजियम में एक ऐसी ही घटना हुई जिसने फ्रांस को शर्मसार कर दिया था. लूव्र म्‍यूजियम से दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोना लिसा की चोरी इतिहास की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक थी. इस घटना को विंसेंजो पेरूजिया ने अंजाम दिया था जो म्यूजियम में ही काम करता था. उसने सोचा कि यह पेंटिंग इटली की है और उसे वापस देश में लाना चाहिए. वह पेंटिंग को दीवार से उतारकर अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर ले गया. दो साल बाद जब उसने इसे इटली में बेचने की कोशिश की, तब उसकी पोल खुली. आज भी यह घटना बताती है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को चकमा दे सकता है.

इसाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम-1999

सन् 1999 में अमेरिका के बोस्टन स्थित इसाबेला स्‍टुअर्ट गार्डनर म्‍यूजियम में हुई चोरी आज भी रहस्‍यमय बनी हुई है. से दो लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर 13 कलाकृतियां चुरा लीं थीं. इनमें रेम्ब्रांट, वर्मीर और डेगास जैसे महान कलाकारों की पेंटिंग्स थीं. इनकी कीमत आज के समय में करीब 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 4,000 करोड़ रुपये आंकी जाती है. अब तक न तो चोरी की गई कलाकृतियां मिलीं और न ही असली चोर. यह केस आज भी एफबीआई की फाइलों में सबसे रहस्यमय बना हुआ है.

ब्रिंक्स आर्मर्ड कार चोरी-1950

सन् 1950 में अमेरिका के बोस्‍टन में ही हुई एक चोरी को आज तक एक 'परफेक्ट क्राइम'माना जाता है. इस घटना को आज तक अमेरिका की सबसे बड़ी नकदी चोरी कही जाती है. 11 अपराधियों ने महीनों तक बैंक के कैश ट्रांसपोर्ट सिस्‍टम को रिसर्च किया और 2.7 मिलियन उस समय करीब 20 करोड़ रुपये लूट लिए. उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, कोई गोली नहीं चली बस सटीक योजना और टाइमिंग. हालांकि बाद में उनमें से ज्‍यादातर पकड़े गए, पर उस समय यह ‘परफेक्ट क्राइम' कहा गया.

हैरी विन्स्टन ज्वेलरी चोरी- 2008

फ्रांस की राजधानी पेरिस के हैरी विन्‍स्‍टन ज्‍वैलरी स्‍टोर से चार नकाबपोश लोगों ने साल 2008 में करीब 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपये के हीरे लूट लिए. दिलचस्प बात यह थी कि उनमें से दो चोर महिलाओं के कपड़ों में थे. उन्होंने गार्ड्स को बंधक बनाया और चंद मिनटों में दुकान साफ कर दी. बाद में पुलिस ने गिरोह को पकड़ा, लेकिन सभी हीरे कभी वापस नहीं मिले. इस चोरी को हीरों की दुनिया का सबसे बड़ा झटका माना जाता है.

ब्रिटिश म्यूजियम से आर्ट पीसेज की चोरी-2023

लंदन स्थित ब्रिटिश म्‍यूजियम से साल 2023 में सैकड़ों कीमती आर्टिफैक्ट्स जो सोने, चांदी और कीमती रत्‍नों से बने थे, चोरी हो गए थे. चौंकाने वाली बात यह थी कि चोरी किसी बाहरी गिरोह ने नहीं, बल्कि म्यूजियम के अंदर के कर्मचारी ने की थी. इस घटना ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया और सवाल उठे कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसा कैसे हुआ.आज भी कई वस्तुएा लापता हैं और म्यूजियम ने उनकी तलाश के लिए एक ग्‍लोबल कैंपेन चलाया है.