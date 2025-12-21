Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार होंगी एक्शन में, 18 रन बनाते ही मचाएंगी तहलका, ऐसा करने वाली होंगी पहली भारतीय

Smriti Mandhana need 18 Runs for 4000 T20I Runs: भारतीय महिला टीम रविवार को श्रीलंका के खिलाफ पांच महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज की शुरुआत करेगी. टीम इंडिया इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहेगी. अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले भारत ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश करना चाहेगी जो टीम को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान कर सके. टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह जैसे परिचित चेहरे मौजूद हैं, लेकिन यह सभी खिलाड़ी 30 की उम्र पार कर चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं.

भारतीय टीम प्रबंधन की निगाहें ऐसे में युवा बल्लेबाज जी कमलिनी और उभरती हुई बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी. वहीं इस मैच में भारतीय फैंस की नजरें स्मृति मंधाना पर भी होंगी, जो शादी टूटने के बाद पहली बार एक्शन में होंगी. वहीं इस मुकाबले में मंधाना की नजरें एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर होगी.

स्मृति मंधाना की नजरें ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर

स्मृति मंधाना हाल के दिनों में निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव से गुजरी हैं. यह देखना होगा कि शादी रद्द होने की घटना के बाद वह बल्लेबाजी में किस तरह की प्रतिक्रिया देती है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने साफ कर दिया है कि उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है और यह दौरा उनके लिए सामान्य स्थिति में लौटने का एक अहम मौका साबित हो सकता है.

वहीं श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में मंधाना अगर 18 रन बना लेती हैं तो वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी. स्मृति मंधाना के नाम अभी 153 टी20 अंतरराष्ट्रीय की 147 पारियों में 3982 रन हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 1 शतक और 31 अर्द्धशतक हैं. मंधाना का औसत 29.93 और स्ट्राइक रेट 123.97 का है.

अगर मंधाना श्रीलंका के खिलाफ 18 रन बनाने में सफल होती हैं तो वह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में चार हजार रन बनाने वाली पहले भारतीय और दूसरी ओवरऑल खिलाड़ी होंगी. महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सूजी बेट्स के नाम है. जिन्होंने 177 पारियों में 4716 रन बनाए हैं.

कब शुरू होगा मैच

बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होगी जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका रानावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेवंदी, मल्की मदारा.