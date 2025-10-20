जितनी देर में 2 रोटी नहीं बनती, उतनी देर में फ्रांस के 4 चोरों ने 8 बेशकीमती गहने कैसे चुरा लिए?

France Louvre Museum Theft: एक आम आदमी 4 मिनट में क्या कर सकता है? कायदे से 2 रोटी नहीं बना सकता, सही कहें तो मैगी का एक पैकेट नहीं बना सकता. लेकिन क्या आप यह मानेंगे कि इन 4 मिनट में ही फ्रांस के 4 चोरों ने दुनिया के सबसे फेमस म्यूजियम- लूव्र से 8 ऐसी ज्वेलरी चुरा ली जिसकी कीमत लगाना ही मुश्किल है. यह सब सुनने में बड़ा फिल्मी लग रहा है लेकिन फ्रांस में इन चोरों ने जिस तरह से इस खतरनाक चोरी को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है. चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और दुनिया की सबसे बड़ी चोरी में से एक को कैसे अंजाम दिया गया है.

दुनिया के सबसे फेमस म्यूजियम में ही सेंध

दिन रविवार का था और चोरों के निशाने पर दुनिया का सबसे फेमस संग्रहालय या म्यूजिम था. इस म्यूजियम का नाम लूव्र है. केवल 4 मिनट के अंदर चोर एक ट्रंप पर लगे बास्केट लिफ्ट की मदद से म्यूजियम की पहली मंजिल तक जाते हैं, एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं, बक्सा तोड़ते हैं और बेशकीमती गहने लेकर भाग निकलते हैं. फ्रांस के संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने इसे एक पेशेवर "चार मिनट का ऑपरेशन" बताया है.

यह सब कुछ दिन दहाड़े हुआ. म्यूजिम खुलने के लगभग 30 मिनट बाद ही दिन के उजाले में चोरी हुई. चोरी जब हो रही थी तो म्यूजियम घूमने आए लोग पहले से अंदर थे. इसी म्यूजियम में दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग- मोनालिसा रखी हुई है. कमाल की बात है कि 1911 में इसी म्यूजियम से खुद मोनालिसा चोरी हो रखी है. जहां चोरों ने चोरी को अंजाम दिया, वह सेक्शन मोनालिसा की पेंटिंग से केवल 250 मीटर की दूरी पर है.

यहां से कुल 8 ज्वेलरी चोरी हुए हैं. फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि इसमें से एक ज्वेलरी, नेपोलियन III की पत्नी, महारानी यूजनी का पन्ना-जड़ित शाही मुकुट, जिसमें 1,300 से अधिक हीरे थे, बाद में म्यूजियम के बाहर पाया गया. कथित तौर पर यह टूटा हुआ बरामद किया गया है.

तो कैसे हुई चोरी

सन की रिपोर्ट के अनुसार चार चोर सुबह लगभग 9:30 बजे स्कूटर पर बैठकर म्यूजियम की ओर बढ़े. चोरों को पता था कि इस म्यूजियम की गैलरी में फ्रांस के कुछ सबसे कीमती खजाने हैं - जिनमें शाही गहने भी शामिल हैं. एक बास्केट लिफ्ट, जिससे पेड़ से चेरी तोड़ा जाता है, की मदद से वो पहली मंजिल के बराबर पहुंचे और वे बालकनी पर चढ़ गए. फिर उन्होंने खिड़की को तोड़ने के लिए एक ग्लास कटर का इस्तेमाल किया - गैंग के दो लोग तेजी से अंदर घुस गए जबकि दो बाहर खड़े रहे.

इसी बास्केट लिफ्ट का चोरों ने इस्तेमाल किया था

ऐसा माना जाता है कि चोरों के पास बिजली के उपकरण थे, जिसमें चेनसॉ भी शामिल था. वे अंदर घुसे और उन्होंने दो डिस्प्ले अलमारियों को तोड़ दिया. केवल 4 मिनट के दौरान, चोरों ने नेपोलियन और महारानी जोसेफिन संग्रह से नौ ज्वेलरी चुरा लिए. इनमें से एक टूटा हुआ (रानी का मुकुट) बाहर टूटा हुआ मिला. यानी कुल मिलाकर 8 ज्वेलरी चोरी हुईं.

डिस्प्ले टूटने से अलार्म बजा था और लौवर के सिक्योरिटी एजेंट उस कमरे में दौड़कर पहुंचे. लेकिन चोरी पहले ही हो चुकी थी और चोर पहले ही जा चुके थे.

इसी शीशे को काटकर चोर अंदर घुसे

तो क्या क्या चोरी हुआ है?

अधिकारियों के अनुसार, 8 ज्वेलरी चोरी हुई हैं: 19वीं सदी की फ्रांसीसी रानियों मैरी-एमेली और हॉर्टेंस के सेट से एक नीलमणि मुकुट, हार और एकल बाली; नेपोलियन बोनापार्ट की दूसरी पत्नी महारानी मैरी-लुईस के मैचिंग सेट से एक पन्ना हार और बालियां; एक ब्रोच; महारानी यूजनी का मुकुट; और उसका बड़ा कोर्सेज-धनुष ब्रोच - 19वीं सदी का एक बेशकीमती शाही पहनावा.

