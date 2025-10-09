पालघर में दिल दहला देने वाली घटन! रस्सी से लटककर 2 छात्रों ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित अम्बिस्टे आश्रम स्कूल से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने वाले छात्रों में 10वीं कक्षा का देवीदास नवले और 9वीं कक्षा का मनोज वाड शामिल हैं. दोनों छात्र मोखाडा तालुका के निवासी थे.

छात्रों ने कपड़े टांगने वाली रस्सी का इस्तेमाल कर पेड़ से लटककर आत्महत्या की. हालांकि, उनकी आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.