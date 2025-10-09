विज्ञापन
विशेष लिंक

पालघर में दिल दहला देने वाली घटन! रस्सी से लटककर 2 छात्रों ने की आत्महत्या

छात्रों ने कपड़े टांगने वाली रस्सी का इस्तेमाल कर पेड़ से लटककर आत्महत्या की. हालांकि, उनकी आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

Read Time: 1 min
Share
पालघर में दिल दहला देने वाली घटन! रस्सी से लटककर 2 छात्रों ने की आत्महत्या
  • महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित अम्बिस्टे आश्रम स्कूल के दो छात्रों ने आत्महत्या की है.
  • आत्महत्या करने वाले छात्र 10वीं कक्षा के देवीदास नवले और 9वीं कक्षा के मनोज वाड थे.
  • दोनों छात्र मोखाडा तालुका के निवासी थे और उन्होंने पेड़ से रस्सी लगाकर आत्महत्या की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पालघर:

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित अम्बिस्टे आश्रम स्कूल से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने वाले छात्रों में 10वीं कक्षा का देवीदास नवले और 9वीं कक्षा का मनोज वाड शामिल हैं. दोनों छात्र मोखाडा तालुका के निवासी थे.

छात्रों ने कपड़े टांगने वाली रस्सी का इस्तेमाल कर पेड़ से लटककर आत्महत्या की. हालांकि, उनकी आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Palghar Suicide, 2 Students Commit Suicide, Ambiste Ashram School, Suicide
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com