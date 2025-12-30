कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने बेंगलुरु में की आत्महत्या, पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट

26 साल की नंदिनी सीएम, जो कन्नड़ एक्ट्रेस थीं. बेंगलुरु के केंगेरी में एक पेइंग गेस्ट (PG) आवास में मृत पाई गई. केंगेरी पुलिस ने BNSS एक्ट, 2023 की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट (UDR नंबर 76/2025) दर्ज की है. माना जा रहा है कि यह घटना 28 दिसंबर, 2025 को रात 11:16 बजे से 29 दिसंबर, 2025 को सुबह 12:30 बजे के बीच हुई. मामले की सूचना उसी दिन सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को दी गई. यह घटना केंगेरी में स्थित पीजी की दूसरी मंजिल पर हुई. FIR के अनुसार, नंदिनी ने 2018 में बल्लारी में अपनी PUC की पढ़ाई पूरी की और बाद में हेसरघट्टा के RR इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया. हालांकि, एक्टिंग में रुचि के कारण उन्होंने रेगुलर कॉलेज जाना बंद कर दिया और राजराजेश्वरी नगर में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.

2019 से उन्होंने कई कन्नड़ टेलीविजन सीरियल में काम किया. वह बेंगलुरु में पीजी में रह रही थी. अगस्त 2025 में वह केंगेरी के पीजी में शिफ्ट हो गई थी. हालांकि नंदिनी को 2023 में अपने पिता की मौत के बाद सहानुभूति के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने वह ऑफर ठुकरा दिया था और एक्टिंग में करियर बनाने पर ज़ोर दिया. कहा जाता है कि इससे घर में मनमुटाव हो गया था.

29 दिसंबर को सुबह करीब 3:45 बजे केंगेरी पुलिस ने शिकायतकर्ता को बताया कि उनकी बेटी अपने पीजी रूम में फंदे से लटकी हुई मिली है. परिवार सुबह करीब 8:00 बजे बेंगलुरु पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की.। पुलिस ने बताया कि 28 दिसंबर की शाम को, नंदिनी अपने दोस्त पुनीत के घर गई थी और बाद में रात करीब 11:23 बजे पीजी वापस आई, जिसके बाद उसने अंदर से अपना कमरा बंद कर लिया. जब पुनीत ने बाद में उसे फोन करने की कोशिश की, तो उसने जवाब नहीं दिया. इसके बाद उसने रात करीब 11:50 बजे पीजी मैनेजर कुमार और इंचार्ज किरण को इसकी जानकारी दी. जब उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, तो नंदिनी खिड़की की ग्रिल से दुपट्टे से लटकी हुई मिली.

इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट किया गया, जिसके बाद केंगेरी पुलिस मौके पर पहुंची और पुष्टि की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि नंदिनी ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह सरकारी नौकरी नहीं करना चाहती और एक्टिंग जारी रखना चाहती है और बताया कि उसके परिवार वाले उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं. इसके आधार पर, परिवार ने कहा कि उन्हें उसकी मौत के बारे में किसी पर कोई शक या आरोप नहीं है. केंगेरी पुलिस स्टेशन के PSI हनुमंता हडिमाणी द्वारा आगे की जांच की जा रही है.