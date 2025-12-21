इंडिगो का बड़ा फैसला, संकट के दौरान परेशान यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का वाउचर, जानें पूरा प्रोसेस

विज्ञापन
  • इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों को दस हजार रुपये का वाउचर देने का निर्णय लिया है
  • यह वाउचर केवल उन यात्रियों को मिलेगा जो चयनित फ्लाइट्स में भारी देरी या अन्य परेशानी का सामना कर चुके हैं
  • 26 दिसंबर से एयरलाइन उन यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेगी जिनके फोन नंबर या ईमेल उनके पास पहले से उपलब्ध हैं
Indigo Voucher: हाल ही में उड़ानों में हुई देरी और हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन ने मुआवजे का ऐलान किया है. कंपनी ने उन यात्रियों को 10,000 रुपये का जेस्चर ऑफ केयर वाउचर देने की घोषणा की है, जो 3 दिसंबर की दोपहर से 5 दिसंबर की रात तक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे.

किसे मिलेगा फायदा?

यह वाउचर केवल उन चुनिंदा फ्लाइट्स के यात्रियों को दिया जाएगा जो उस दौरान हवाई अड्डों पर फंसे हुए थे और भारी परेशानी का सामना किया था. इसके लिए कंपनी ने इन फ्लाइट्स की पहचान कर ली है.

कैसे और कब मिलेगा मुआवजा?

26 दिसंबर से एयरलाइन की टीम उन यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेगी जिनके फोन नंबर या ईमेल उनके पास पहले से मौजूद हैं. जिन लोगों ने किसी ट्रैवल एजेंट या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक की थी, उनके लिए एयरलाइन एजेंटों से संपर्क कर रही है ताकि यात्रियों की जानकारी मिल सके. इसके बाद टीम खुद उनसे बात करेगी.

एयरलाइन ने कहा है कि उनकी टीमें पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ लगातार काम कर रही हैं

आप भी कर सकते हैं अप्लाई

अगर 1 जनवरी तक एयरलाइन की तरफ से आपसे कोई संपर्क नहीं होता है, तो कंपनी एक खास वेबसाइट (Dedicated Webpage) शुरू करेगी. यहाँ यात्री अपनी यात्रा की जानकारी साझा करके वाउचर के लिए क्लेम कर सकेंगे.

कंपनी ने अपने मैसेज में कहा है कि ग्राहकों का ख्याल रखना उनकी प्राथमिकता है. वे इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. उन्होंने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी कहा है.

IndiGo
