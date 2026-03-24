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92,612 टन LPG लेकर आ रहे दोनों जहाजों की तस्वीर आई सामने, 26 और 28 मार्च को पहुंचेंगे भारत

दो और भारतीय जहाज- 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' होर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं. इनके 26 और 28 मार्च को भारत पहुंचने की उम्मीद है.

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92,612 टन LPG लेकर आ रहे दोनों जहाजों की तस्वीर आई सामने, 26 और 28 मार्च को पहुंचेंगे भारत
दोनों भारतीय जहाज एक-दूसरे के करीब चल रहे हैं.
ANI
  • भारत के दो जहाज जग वसंत और पाइन गैस ने होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ना शुरू किया है
  • दोनों जहाजों पर कुल 92,612.59 टन एलपीजी लदा हुआ है जो भारत की एक दिन की खपत के बराबर है
  • होर्मुज पार करने से पहले जहाज ईरान के लारक और क्वेशम द्वीपों के बीच से गुजरे और जांच की गई थी
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नई दिल्ली:

भारत के दो और जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और वह भारत की ओर बढ़ रहे हैं. दोनों भारतीय जहाजों 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' ने सोमवार को ही होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया था. अब दोनों भारत की ओर आ रहे हैं और इनके दो-चार दिन में भारत पहुंचने की उम्मीद है. दोनों जहाज एक-दूसरे के करीब चल रहे हैं. इन जहाजों की तस्वीर और वीडियो सामने आ गए हैं.

होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत आ रहे इन दोनों जहाजों पर 92,612.59 टन LPG है. इतनी LPG भारत की एक दिन की खपत के बराबर है. जहाजों की ट्रैकिंग करने वाली वेबसाइट से पता चलता है कि होर्मुज स्ट्रेट पार करने से पहले दोनों जहाज ईरान के लारक और क्वेशम द्वीपों के बीच से होकर गुजरे थे. माना जा रहा है कि दोनों जहाजों को होर्मुज पार करने की इजाजत देने से पहले ईरान ने इनकी जांच की थी.

विश्लेषकों का कहना है कि जहाजों को होर्मुज करने की इजाजत देने से पहले ईरान इनकी जांच करता है कि जहाज पर लदा माल और जहाज अमेरिका के तो नहीं हैं.

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अब 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' होर्मुज पार कर तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं. 'जग वसंत' पर 33 और 'पाइन गैस' पर 27 भारतीय नाविक सवार हैं. 'जग वसंत' के 26 मार्च और 'पाइन गैस' के 28 मार्च को भारत पहुंचने की उम्मीद है.

युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 4 भारतीय जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की इजाजत मिल चुकी है. पिछले हफ्ते ही दो भारतीय जहाज- 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' भारत पहुंचे थे. इन दोनों जहाजों पर 92,700 टन LPG थी. 

28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले तक होर्मुज स्ट्रेट पर 28 भारतीय जहाज मौजूद थे. इनमें से 24 जहाज पश्चिमी और 4 जहाज पूर्वी हिस्से में थे. शिपिंग मिनिस्ट्री के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को बताया था कि अब भी 20 जहाज होर्मुज में फंसे हुए हैं, जिनमें से 5 पर LPG लदी है.

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