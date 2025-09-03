टीवी अभिनेता आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन संबंध बनाने के आरोप

टीवी अभिनेता आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है. उन पर एक महिला के साथ रेप का आरोप है, जो कथित तौर पर अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक हाउस पार्टी के दौरान हुआ. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी आशीष कपूर से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी. वह एक इवेंट मैनेजर है और पार्टी एक निजी घर में आयोजित की गई थी. पीड़िता का आरोप है कि पार्टी के दौरान वॉशरूम में अभिनेता ने उसके साथ जबरदस्ती की.

शुरुआती एफआईआर में आशीष कपूर के अलावा उनके दोस्त, दोस्त की पत्नी और दो अज्ञात लोगों के नाम शामिल थे. हालांकि, बाद में पीड़िता ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि रेप की घटना में केवल आशीष कपूर शामिल थे.

पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता की पिटाई भी की गई थी और पीसीआर कॉल आरोपी के दोस्त की पत्नी द्वारा की गई थी. मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया है और पुलिस जांच जारी है.