विज्ञापन
विशेष लिंक

टीवी अभिनेता आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन संबंध बनाने के आरोप

पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता की पिटाई भी की गई थी और पीसीआर कॉल आरोपी के दोस्त की पत्नी द्वारा की गई थी.

Read Time: 2 mins
Share
टीवी अभिनेता आशीष कपूर रेप के आरोप में गिरफ्तार, बाथरूम में जबरन संबंध बनाने के आरोप
  • टीवी अभिनेता आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने पुणे से एक महिला के साथ कथित रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है.
  • पीड़िता ने बताया कि उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई और घटना दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पार्टी में हुई.
  • प्रारंभिक एफआईआर में आशीष कपूर के साथ उनके दोस्त और दो अन्य अज्ञात लोग भी नामजद थे, बाद में बयान बदला गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

टीवी अभिनेता आशीष कपूर को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है. उन पर एक महिला के साथ रेप का आरोप है, जो कथित तौर पर अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक हाउस पार्टी के दौरान हुआ. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी आशीष कपूर से मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी. वह एक इवेंट मैनेजर है और पार्टी एक निजी घर में आयोजित की गई थी. पीड़िता का आरोप है कि पार्टी के दौरान वॉशरूम में अभिनेता ने उसके साथ जबरदस्ती की.

शुरुआती एफआईआर में आशीष कपूर के अलावा उनके दोस्त, दोस्त की पत्नी और दो अज्ञात लोगों के नाम शामिल थे. हालांकि, बाद में पीड़िता ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि रेप की घटना में केवल आशीष कपूर शामिल थे.

पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी की गई थी, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद पीड़िता की पिटाई भी की गई थी और पीसीआर कॉल आरोपी के दोस्त की पत्नी द्वारा की गई थी. मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया है और पुलिस जांच जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
TV Actor Ashish Kapoor, Ashish Kapoor, Delhi Police, Arrested
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com