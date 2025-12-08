MP के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश, हाई वोल्टेज लाइन से टकराने के बाद हुआ हादसा, कई गांवों की बिजली गुल

MP Seoni Plane Crash: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां एक प्रशिक्षु विमान 33 KV की हाई-वोल्टेज बिजली की लाइन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा शाम करीब साढ़े छह बजे कुरई ब्लॉक के आमगांव के पास हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. निवासियों ने विमान के पास के एक खेत में गिरने से पहले चिंगारी और एक तेज़ विस्फोट देखा. दुर्घटनाग्रस्त हुआ ट्रेनी विमान रेड बर्ड एविएशन कंपनी का है. बताया गया कि यह विमान सुकत्रा हवाई पट्टी से उड़ान भरकर उतरने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका एक पंख बादलपार सबस्टेशन से जुड़ी हाई-वोल्टेज लाइन के निचले हिस्से से टकराया. इस टक्कर के कारण लाइन तुरंत ट्रिप हो गई, जिससे अधिकारियों के अनुसार, भयावह आग या बड़ा विस्फोट होने से बच गया.

हादसे में घायल दोनों पायलट खतरे से बाहर

दुर्घटना के समय ट्रेनर पायलट अजीत एंथनी और प्रशिक्षु पायलट अशोक चावड़ा विमान में सवार थे. दोनों को चोटें आईं. हादसे के बाद लोगों ने दोनों पायलटों को निकाला. पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार वे खतरे से बाहर हैं. विस्फोट की आवाज सुनकर सतर्क ग्रामीण घटनास्थल पर पहुँचे और दोनों पायलटों को तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया.

प्रत्यक्षर्शियों ने कहा- अचानक विमान नीचे झुका, उसके पंख तारों से टकराए

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना से कुछ क्षण पहले विमान नियंत्रण खो बैठा था. एक निवासी ने कहा, "विमान अचानक नीचे झुका और हमने देखा कि उसका पंख तारों से टकराया. चारों तरफ चिंगारियाँ उड़ीं. हम यह सोचकर खेत की ओर भागे कि कहीं आग न लग जाए." हादसे के बाद स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें गिरे हुए विमान और क्षतिग्रस्त बिजली लाइन दिख रही है.

ग्रामीण बोले- पहले भी हो चुके हैं दो हादसे

उल्लेखननीय हो कि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यों में जुड़े ट्रेनी विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की यह पहली घटना नहीं है. ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी दो बार प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, फिर भी विमानन कंपनी या जिला प्रशासन ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है. एक ग्रामीण ने कहा, "अगर यही लापरवाही जारी रही, तो एक दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा."

बिजली विभाग की टीम मरम्मत में जुटी

स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना की पुष्टि की है और जांच शुरू कर दी है. बिजली विभाग की एक तकनीकी टीम भी घटना के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त लाइन का निरीक्षण करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई. अधिकारियों का कहना है कि हादसा इस कारण हुआ यह जांच के बाद पता चलेगा. फिलहाल इस हादसे के कारण आस-पास के कई गांवों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है.