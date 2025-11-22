विज्ञापन
दुबई में 'तेजस' क्रैश ने दिलाई दुनिया के सबसे घातक एयर शो हादसों की याद

Tejas crashes at Dubai Air Show: भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान दुबई में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया. दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ.

दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने एक बार फिर दुनिया भर के एयर शो के दौरान हुई त्रासदियों की याद दिला दी है. हवाई करतबों का इतिहास जोखिमों और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें कई पायलटों और दर्शकों ने अपनी जान गंवाई है. इन दुर्घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं.

दुबई एयर शो, 2025: इंडियन एयर फ़ोर्स का तेजस फ़ाइटर जेट हवाई प्रदर्शन के दौरान क्रैश हो गया, पायलट की मौत हो गई।

पोलैंड एयरशो अगस्त 2025: पोलैंड में रेडोम एयर शो की ट्रेनिंग के दौरान F-16 फ़ाइटर जेट क्रैश हो गया. पायलट की मौत हो गई.

इस्लामाबाद  मार्च 2020: एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट की मौत हो गई, जब इस्लामाबाद में होने वाली मिलिट्री परेड की रिहर्सल के दौरान एक जंगली इलाके में F-16 जेट क्रैश हो गया.

रामस्टीन एयर शो, जर्मनी, 1988: एक फ़ॉर्मेशन के दौरान तीन इटैलियन जेट टकरा गए, जिसमें 70 दर्शक मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए — यह एयर शो की सबसे जानलेवा दुर्घटनाओं में से एक थी.

शोरहम एयर शो, यूके, 2007: जेम्स बॉन्ड स्टंटमैन ब्रायन ब्राउन की मृत्यु हुई, जब उनका हॉकर हरिकेन मॉक डॉगफाइट के दौरान गोता लगाने के बाद नियंत्रण खो बैठा.

बोर्नमाउथ एयर फेस्टिवल, 2011: रेड एरोस का हॉक टी1 जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ. पायलट जॉन एगिंग की मृत्यु हुई, जाँच में पता चला कि वे जमीन से टकराने से पहले बेहोशी के करीब थे.

शोरहम एयर शो, यूके, 2015: एक हॉकर हंटर जेट लूप से बाहर निकलने में विफल रहा और एक व्यस्त सड़क पर चार कारों से टकरा गया. इसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई.

स्पोकेन काउंटी, 1987: एक U.S. एयर फ़ोर्स KC-135 स्ट्रैटोटैंकर, एयर शो के लिए मैनूवर की रिहर्सल करते समय स्पोकेन काउंटी के फेयरचाइल्ड एयर फ़ोर्स बेस पर क्रैश हो गया, जिसमें 6 एयरमैन और एक दर्शक की मौत हो गई.

स्कनीलिव एयर शो, यूक्रेन, 2002: एक सुखोई Su-27 भीड़ में क्रैश हो गया, जिसमें 77 लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा घायल हो गए.

शोरहम एयर शो, UK, 2015: एक हॉकर हंटर जेट सड़क पर क्रैश हो गया, जिसमें 11 लोग मारे गए.

पेरिस एयर शो, 1973: डेमोंस्ट्रेशन के दौरान टुपोलेव Tu-144 सुपरसोनिक जेट क्रैश हो गया, जिसमें छह क्रू मेंबर और ज़मीन पर मौजूद आठ लोग मारे गए.

मॉस्को एयर शो, 1992: दो MiG-29 जेट हवा में टकरा गए; दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए, लेकिन मलबा दर्शकों के पास गिर गया. इससे न्यूज हेडलाइन यूआरएल के साथ बनाएं

(सोर्स - मीडिया रिपोर्ट्स)
 

