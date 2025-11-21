दुबई एयर शो में कैसे हुआ तेजस लड़ाकू विमान में हादसा, एक्सपर्ट ने सब बताया

दुबई के एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे का क्या कारण है अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे एक तकनीकी दुर्घटना मान रहे हैं. एक्सपर्ट ने कहा कि दुनियाभर में जब एयर शो होते हैं तो लड़ाकू विमान काफी नीचे उड़ान भरते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है.

एयरशो में तेजस कैसे हुआ क्रैश?

पूर्व एयर मार्शल जिम्मी भाटिया ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि जब एयर शो होते हैं तो इस तरह की घटना हो सकती है. उन्होंने बताया कि एयर शो में लड़ाकू विमान काफी लो हाइट पर फ्लाई करते हैं. इसमें ऐसी दुर्घटना की आशंका रहती ही है. उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि मैनुवर करते समय विमान के पास हवा में जाने का वक्त नहीं मिला और वो जमीन से टकरा गया. उन्होंने बताया कि तेजस लड़ाकू विमान काफी सुरक्षित है.

भाटिया ने बताया कि ऐसा लगता है कि जब एयरक्राफ्ट पुलआउट कर रहा था तो वो जमीन के इतने करीब आ गया कि वो क्रैश हो गया. उन्होंने बताया कि वो पुलऑफ नहीं कर पाया क्योंकि विमान हाइट रिकवरी नहीं कर पाया और जमीन के काफी करीब चला गया. जब नीचे उड़ान भरते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं.

#WATCH इंडियन एयर फ़ोर्स के फ्लाइंग डिस्प्ले का हिस्सा LCA तेजस ने 19 नवंबर, 2025 को अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई एयर शो 2025 में एरोबेटिक्स किए।



इंडियन एयर फ़ोर्स का एक तेजस एयरक्राफ्ट आज दुबई एयर शो 25 में क्रैश हो गया है। इंडियन एयर फ़ोर्स का कहना है कि अभी और डिटेल्स… pic.twitter.com/53XRyA5wie — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2025

तेजस क्रैश पर क्या कह रहे एक्सपर्ट?

पूर्व एयर मार्शल ने कहा कि तेजस अपनी लाइप सायकिल का सबसे सुरक्षित एयरक्राफ्ट है. उन्होंने कहा कि इस हादसे विमान की क्षमता और उसकी विशेषता पर कोई असर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है. इससे इसकी सेफ्टी हिस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.