ट्रैफिक जाम से भारत को भारी नुकसान; सिर्फ 4 शहरों में हर साल ₹1.47 लाख करोड़ की आर्थिक चोट- इकोनॉमिक सर्वे

Economic Survey 2025-26: भारत के बड़े शहरों में बढ़ता ट्रैफिक जाम (Traffic Jam India) अब केवल लोगों की परेशानी का कारण नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ बनता जा रहा है. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे चार प्रमुख महानगरों में ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है. इसमें लोगों का बर्बाद समय, उत्पादकता में गिरावट, अतिरिक्त ईंधन खर्च और परिवहन की बढ़ती लागत शामिल है. सर्वे में कहा गया है कि यदि शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया तो ट्रैफिक जाम आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता पर और अधिक नकारात्मक असर डाल सकता है.

पहले जानिए क्या कहता है सर्वे?

ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मेट्रोपॉलिटन इलाके के लिए ब्लडस्ट्रीम, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों की तरह अहम भूमिका निभाता है. यह लोगों, कमर्शियल सामान और नए विचारों की आसानी से आवाजाही में मदद करता है, जिससे जगह का ढांचा बनता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है. जब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क खराब या नाकाफी होते हैं, तो शहर की व्यापक जीवंतता धीरे-धीरे कम होने लगती है. नतीजतन, भारी जाम, पर्यावरण प्रदूषण, शोर और कामकाज की कम प्रोडक्टिविटी शहरी व्यवस्था के पतन के मुख्य लक्षण बन जाते हैं.

हाल की मोबिलिटी स्टडीज़ स्वतंत्र और तथ्यात्मक मूल्यांकन, ट्रैफिक में देरी के कारण प्रमुख मेट्रो शहरों में प्रोडक्टिविटी (उत्पादकता) के नुकसान के बारे में अलग-अलग लेकिन हर जगह गंभीर अनुमान पेश करते हैं.

आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंकड़े.

व्यक्तिगत आय का नुकसान (दिल्ली)

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर एक विस्तृत रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ट्रैफिक जाम के कारण एक अकुशल मज़दूर को हर साल ₹7,200 से ₹19,600 का नुकसान होता है. यह आर्थिक नुकसान ज़्यादा स्किल वाले लोगों के लिए और बढ़ जाता है: कुशल मज़दूरों को सालाना ₹8,300 से ₹23,800 का नुकसान होता है, जबकि बहुत ज़्यादा कुशल पेशेवरों की आय में ₹9,000 से ₹25,900 की कमी आती है.

Traffic Jam India: ट्रैफिक जाम से करोड़ों का नुकसान

बर्बाद हुआ आर्थिक उत्पादन (बेंगलुरु)

इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज (ISEC) द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में हिसाब लगाया गया कि सिर्फ़ बेंगलुरु शहर में 2018 में देर से पहुंचने के कारण बर्बाद हुए प्रोडक्टिव घंटों की कुल संख्या लगभग 7.07 लाख घंटे थी. इसका मतलब है कि सिर्फ़ एक शहर में लगभग ₹11.7 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ.

मैक्रो-इकोनॉमिक असर (BCG एनालिसिस)

भारत के चार सबसे बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता मिलकर हर साल अनुमानित ₹1.47 लाख करोड़ का नुकसान उठाते हैं. यह भारी मैक्रो नुकसान पूरी तरह से ट्रैफिक जाम के कारण होने वाली देरी, बर्बाद ईंधन और इंसानी प्रोडक्टिविटी के नुकसान की वजह से होता है.

तुलनात्मक बेंचमार्क: ग्लोबल टॉम टॉम ट्रैकिंग डेटा (2025)

नीदरलैंड की लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टॉमटॉम की एनालिटिकल रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल स्तर पर भारतीय शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति कैसी है. हालांकि, मेक्सिको सिटी 75.9% की औसत कंजेशन रेट और 17.4 km/h की औसत स्पीड के साथ दुनिया भर में सबसे ऊपर है, वहीं भारत के दस शहर ग्लोबल टॉप 100 की लिस्ट में प्रमुखता से शामिल हैं.

क्या है समाधान?

एक स्थायी और प्रभावी नीतिगत समाधान के लिए मुख्य संरचनात्मक खामी की सटीक पहचान ज़रूरी है. जैसे निजी गाड़ियों पर बढ़ती और गंभीर निर्भरता. हमारे शहरों की सेहत के महत्वपूर्ण संकेत इसलिए बहुत कमज़ोर हैं क्योंकि सड़कों की जगह को नागरिकों की आवाजाही के लिए गतिशील गलियारों के बजाय खड़ी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह माना जाता है. सड़कों पर जाम इसलिए नहीं लगता कि नागरिक बहुत ज़्यादा यात्राएँ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि निजी कारें बहुत कम यात्रियों को ले जाते हुए भी सड़क की बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं. विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से एक बुनियादी मार्गदर्शक डिज़ाइन सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं. उनके अनुसार शहरों को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उनमें निजी गाड़ियों के बजाय लोगों की सुचारू आवाजाही को प्राथमिकता दी जाए.

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