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द‍िल्‍ली में स‍िक्‍योर‍िटी टाइट... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, मॉनसून सत्र को लेकर पुल‍िस की तैयारी; लोगों से की गई ये अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. इसलिए हालात के अनुसार किसी भी समय ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है.

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द‍िल्‍ली में स‍िक्‍योर‍िटी टाइट... ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, मॉनसून सत्र को लेकर पुल‍िस की तैयारी; लोगों से की गई ये अपील
  • लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं
  • जहां तक संभव हो, इन मार्गों से बचें ताकि अनावश्यक जाम में फंसने से बचा जा सके
  • ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095, 011-25844444 तथा व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर भी संपर्क किया जा सकता है

20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के लोगों के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलने के कारण नई दिल्ली में सुरक्षा-व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी रहेगी. इसके चलते वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट भी बढ़ेगा, जिससे संसद भवन और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रहने की संभावना है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और जहां तक संभव हो, इन मार्गों से बचें ताकि अनावश्यक जाम में फंसने से बचा जा सके. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, संसद सत्र के दौरान रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर ट्रैफिक का दबाव सबसे अधिक रहेगा. इन सड़कों पर समय-समय पर सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को रोका जा सकता है या डायवर्ट किया जा सकता है. ऐसे में इन मार्गों का उपयोग केवल बेहद जरूरी होने पर ही करने की सलाह दी गई है. 

कई चौराहों पर प्रभाव‍ित रहेगा ट्रैफ‍िक

इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चौराहों और राउंडअबाउट पर भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. इनमें विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन राउंडअबाउट, सुनहरी मस्जिद राउंडअबाउट, पटेल चौक राउंडअबाउट, बूटा सिंह राउंडअबाउट, प्राइम चौक राउंडअबाउट, जीआरजी राउंडअबाउट और जलेबी चौक राउंडअबाउट शामिल हैं. इन इलाकों में सुरक्षा जांच, वीआईपी काफिलों की आवाजाही और ट्रैफिक डायवर्जन के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रह सकती है. दफ्तर जाने वाले लोगों और रोजाना इन रास्तों का इस्तेमाल करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है. 

ट्रैफ‍िक पुल‍िस ने सुझाए वैकल्‍प‍िक मार्ग

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं. यदि संभव हो तो लोग जनपथ, मान सिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आरएमएल राउंडअबाउट, मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. इन मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है और इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी.

किसी भी समय ट्रैफिक व्यवस्था में क‍िया जा सकता है बदलाव

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. इसलिए हालात के अनुसार किसी भी समय ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर कुछ मार्गों पर अस्थायी रूप से ट्रैफिक रोका जा सकता है या डायवर्ट किया जा सकता है. ऐसे में वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और जल्दबाजी या गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें. 

पुलिस ने यह भी सलाह दी है कि जो लोग नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली या संसद भवन के आसपास के इलाकों में काम करते हैं, वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति जरूर देख लें. यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन या दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी. 

ट्र‍ैफ‍िक न‍ियमों का पालन करने की अपील 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही कहा गया है कि किसी भी प्रकार की ट्रैफिक संबंधी जानकारी, मार्ग परिवर्तन या सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपडेट देखते रहें. इसके अलावा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095, 011-25844444 तथा व्हाट्सएप नंबर 8750871493 पर भी संपर्क किया जा सकता है. 

संसद के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान कई चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे. इसलिए लोगों से सहयोग करने और निर्धारित ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सभी को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके.

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