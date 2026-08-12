विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रदर्शन के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा को लेकर याचिका, सुनवाई को तैयार SC, जंतर मंतर मामले के साथ क‍िया टैग

कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को प्रदर्शन और रैलियों के लिए निर्धारित स्थानों से संबंधित पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ा जाए.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
प्रदर्शन के दौरान आवश्यक सेवाओं में बाधा को लेकर याचिका, सुनवाई को तैयार SC, जंतर मंतर मामले के साथ क‍िया टैग
याच‍िका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट.

नई द‍िल्‍ली: विरोध-प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं में होने वाली बाधा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका को प्रदर्शन और रैलियों के लिए निर्धारित स्थानों से संबंधित पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ा जाए. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं. ⁠उन्होंने कहा कि यह पहचानना मुश्किल होता है कि प्रदर्शन में शामिल कौन है और कौन नहीं. ⁠इसके अलावा लोगों के आने-जाने का रास्ता भी पूरी तरह प्रभावित होता है.

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि प्रदर्शन, रैलियों और इस तरह के अन्य जमावड़ों के लिए स्थान तय करने से संबंधित एक मामला पहले से कोर्ट में लंबित है. ⁠इसलिए इस याचिका को उसी मामले के साथ टैग किया जाए.  हालांकि, CJI सूर्यकांत ने यह भी सवाल उठाया कि “हम इस तरह का निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं?” उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले को सुनेगा. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Supreme Court News, New Delhi, Jantar Mantar Protest, Supreme Court Jantar Mantar Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com