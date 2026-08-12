दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा... अमित शाह ने कहा, संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार, हंगामे पर तुला विपक्ष

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जारी गतिरोध के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार है. हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं. सरकार आज 3 बजे से कल तीन बजे तक चर्चा को तैयार है. चर्चा हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. विपक्ष सिर्फ हंगामा करने पर तुला है. चर्चा में जनता के सामने सब स्पष्ट हो जाएगा. जनता तय करे कि कौन चर्चा से भाग रहा है. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. विपक्षी नेताओं के बयानों पर शाह ने कहा कि लापता, भगोड़े और भाग गए जैसे शब्द ठीक नहीं हैं.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW— ANI (@ANI) August 12, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं. दोपहर 2 बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दें. हम दोपहर 3 बजे चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दे दूंगा. इसके लिए स्थापित नियम और प्रक्रियाएं हैं.
शाह ने कहा, कुछ लोग मुझे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं. इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती. यह आपका तरीका हो सकता है, लेकिन यह संसदीय प्रक्रिया नहीं है. संसद में चर्चा विस्तार से होती है. मैं आज दोपहर 3 बजे से बहस के लिए तैयार हूं. चाहे देर रात तक बैठें या अगले दिन दोपहर 3 बजे तक. अगर स्पीकर इजाजत दें तो प्रश्न काल भी स्थगित किया जा सकता है. दोपहर 3 बजे तक चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हूँ. मैं खुद इसमें मौजूद रहूंगा और हर बात के नोटिस लूंगा और हर बिंदु का जवाब दूंगा, ताकि देश की जनता के सामने पूरा मामला साफ हो सके, ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके. विपक्ष को यह तय करना है कि वो चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "The Opposition has clearly said that we are not interested in Amit Shah giving us a lecture. When I say 'we', I mean the younger generation of this country. Who shot the students? Who gave the order to beat up the students with… pic.twitter.com/2TSom00vLe— ANI (@ANI) August 12, 2026
वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा,संसद सत्र के आखिरी वक्त में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है. गृह मंत्री 20 दिनों तक गायब रहे. उन्हें बताना होगा कि छात्रों को पीटने का ऑर्डर किसने दिया. पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया. अगर उन्होंने आदेश दिया तो इस्तीफा दें. अगर वो संसद मे आते थे तो सदन में क्यों नहीं आए. वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें. हम चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं.
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उधर, संसद में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अर्जुन राम मेघवाल और एल. मुरुगन के साथ बैठक की है. किरेन रिजिजू की अमित शाह से मुलाकात की खबर है.
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