जम्मू-कश्मीर: मुठभेड़ में ढेर हुआ लश्कर का टॉप कमांडर उस्मान, 4 जवान जख्मी

Top Lashkar-e-Taiba Commander Usman Bhai Killed: कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिर्दी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर खानयार इलाके में एक विदेशी आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है. यह लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और कश्मीर में काफी सक्रिय था. इसने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर की भी हत्या की थी.

VIDEO | "A cordon and search operation was organised in Khanyar area, along with CRPF. As and when they were approaching towards the house, there was a fire by the terrorists trapped inside, which led to the operation. The operation started in the early morning and concluded in… pic.twitter.com/pBU2keJRIN