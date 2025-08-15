विज्ञापन
आजादी के जश्न के दिन घर पहुंचा शहीद का शव, अंतिम विदाई में उमड़ा सैलाब, हवलदार अंकित यादव अमर रहे के लगे नारे

शहीद अंकित का गांव बाढ़ की चपेट में है और उनके घर में भी पानी घुसा हुआ है. इसके बावजूद, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े.

अंकित की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है.
  • उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ते हुए हवलदार अंकित यादव शहीद हो गए.
  • उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.
  • अंकित यादव की शहादत से उनके परिवार और नवगछिया जिले सहित पूरे भागलपुर क्षेत्र में शोक की लहर है.
भागलपुर:

जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों से लोहा लेते हुए बिहार के नवगछिया के वीर सपूत हवलदार अंकित यादव शहीद हो गए. गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद, उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चापर पहुंचा, जहां बाढ़ के बावजूद पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. शहीद अंकित ने अंतिम बार अपनी पत्नी रूबी देवी से बात करते हुए कहा था कि वह छठ पूजा में आकर अपने बेटों का मुंडन करवाएंगे. उनकी शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

बाढ़ के बीच भी उमड़ा जनसैलाब

शहीद अंकित का गांव बाढ़ की चपेट में है और उनके घर में भी पानी घुसा हुआ है. इसके बावजूद, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े. उनके सम्मान में गांव के बाहर एक टेंट लगाया गया था, जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया.

अंकित के वृद्ध माता-पिता को सदमे से बचाने के लिए उनकी शहादत की खबर नहीं दी गई. ग्रामीणों ने बताया कि अंकित एक बहादुर सैनिक होने के साथ-साथ एक सरल और मिलनसार व्यक्ति भी थे. उनकी शहादत से न केवल उनके गांव, बल्कि पूरे नवगछिया और भागलपुर जिले को गर्व है. 

