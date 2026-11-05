आज की 10 सबसे बड़ी खबरें: बागेश्वर बाबा, आजम खान और राहुल गांधी लेकर बुलेट ट्रेन पर बड़े अपडेट तक

स्वामी प्रसाद मौर्य का बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला, पूछा- कितने पिता थे और कितनों के पिता हैं?

लखनऊ में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करते हुए कई सवाल उठाए. उन्होंने उनके आश्रम और महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया. मौर्य ने कहा- बागेश्वर बाबा बताएं कि उनके कितने पिता था और वे खुद कितनों के पिता हैं. हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया.इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर भी बात की. INDIA गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि या जवाब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए.

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल जेल में ही रहेंगे

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा की गई गिरफ्तारी में दखल देने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है. अदालत ने संकेत दिया कि दिवाली अवकाश के बाद 16 नवंबर को हाईकोर्ट में उनकी अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई हो सकती है.सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके खिलाफ 28 मामले दर्ज हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है.

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राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंचे तो गिरी गाज, यूथ कांग्रेस के 200 पदाधिकारी निलंबित

दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली में अपेक्षित भागीदारी सुनिश्चित नहीं करने और कार्यक्रम से गैरहाजिर रहने पर यूथ कांग्रेस ने 200 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. संगठन का मानना है कि इन पदाधिकारियों ने पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारी नहीं निभाई. इस कार्रवाई को संगठन में अनुशासन मजबूत करने और जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस का यह फैसला पार्टी कैडर के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है.

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राहुल गांधी ने मंच से याद किया सिद्धू मूसेवाला को, पिता को बुलाकर दिया खास सम्मान

पंजाब के संगरूर में आयोजित 'इंसाफ रैली' के दौरान राहुल गांधी ने दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को याद किया और उनके पिता बलकौर सिंह को मंच पर आमंत्रित किया. राहुल गांधी ने मूसेवाला के लोकप्रिय गीत '295' का भी उल्लेख किया और कहा कि पंजाब आज भी उन्हें याद करता है. रैली में मूसेवाला की हत्या और न्याय के मुद्दे को भी उठाया गया. राहुल गांधी का यह कदम पंजाब के युवाओं और मूसेवाला के समर्थकों तक भावनात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों की मौत, कई फंसे

राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक तीन मंजिला इमारत हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है. इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत अचानक से भरभराकर गिर गई. राहत और बचाव का काम जारी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार हादसा सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर हुआ है. चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने गली सितारा में ये इमारत गिरी है. कम से कम 5 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

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दिल्ली-गुवाहाटी बनेगा देश का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन रूट, 1557 KM में 16 स्टेशन तीन चरणों में बनेंगे

दिल्ली से गुवाहाटी तक बुलेट ट्रेन के नॉर्थ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है. ये करीब 1557 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड रेल कॉरिडोर होगा और यह देश की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन होगी. दिल्ली से गुवाहाटी तक अभी सुपरफास्ट ट्रेन से रेल यात्रा करने में 25 से 40 घंटे तक का वक्त लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन से ये सफर 8 घंटे से कम वक्त में पूरा होगा. दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा होगा. दिल्ली के सराय काले खां के बाद उत्तर प्रदेश में नोएडा, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी के बाद बिहार में बक्सर, पटना, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया स्टेशन हो सकते हैं.

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चुनावी जंग, पूर्वी और पश्चिमी यूपी के छात्रों में कड़ी टक्कर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में आठ साल बाद छात्रसंघ चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा. इसके बाद शाम 7 बजे से मतगणना शुरू होगी. चुनाव में करीब 35 पदों के लिए लगभग 145 प्रत्याशी मैदान में हैं. सबसे ज्यादा चर्चा छात्रसंघ और विमेंस कॉलेज यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पदों को लेकर है. छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मानद सचिव पद के लिए कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं. अध्यक्ष पद पर नौ प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है. इनमें मोहम्मद जुहैर अहमद, आमिना इरशाद, मोहम्मद इंतखाब, अब्दुल वहीद, मोहम्मद नोमान अशरफ, शरजील इकबाल, साहिल खान, शरजील मोहम्मद खान और असमर फरीदी शामिल हैं.

ट्रंप की हार पर झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 79000 के पार, निफ्टी 500 अंक उछला

घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए. बाजार में बैंकिंग, आईटी और चुनिंदा दिग्गज शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को मजबूती मिली. पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से जारी रिकवरी के बीच निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और बाजार सकारात्मक रुख में बना हुआ है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों, अमेरिकी बाजारों की चाल और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां आगे की दिशा तय करेंगी.

विराट कोहली ने चुनी ODI करियर की नंबर-1 पारी, जानिए कौन सी है

38वें जन्मदिन पर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से विराट कोहली एक वीडियो साझा किया गया है. जहां वनडे में उनकी तरफ से खेली गई कई यादगार पारियों को उनके सामने रखा गया. मगर आखिर में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में खेली गई 43 रनों की पारी को सबसे बेहतरीन बताया. वीडियो में चुनौती की शुरुआत साल 2012 में श्रीलंका के खिलाफ होबार्ट में खेली गई नाबाद 133 रनों की शतकीय पारी और श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल मुकाबले में बनाए गए 35 रनों की पारी के साथ हुई. जहां कोहली ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की पारी को चुना

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ट्रंप की ताकत पर लगा ब्रेक, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को मिली राहत

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव नतीजों के बाद भारत को व्यापारिक मोर्चे पर कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक ताकत पहले की तुलना में सीमित होने से भारत पर जल्दबाजी में व्यापार समझौता करने का दबाव कम हो सकता है. अब भारत को अपने हितों के अनुरूप और अधिक संतुलित तरीके से अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताएं आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राजनीतिक समीकरण बदलने से टैरिफ, बाजार पहुंच और व्यापारिक शर्तों जैसे मुद्दों पर भारत को अधिक रणनीतिक गुंजाइश मिल सकती है.