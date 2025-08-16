विज्ञापन
जिन टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा Fastag पास, वहां कैसे होगी पेमेंट? ये रहा जवाब

Toll Fastag Annual Pass: अगर आप अपने फास्टैग स्टीकर पर सालाना पास एक्टिवेट करवाते हैं तो इससे आपको 200 ट्रिप या फिर एक साल तक की मुफ्त यात्रा मिलेगी.

जिन टोल प्लाजा पर काम नहीं करेगा Fastag पास, वहां कैसे होगी पेमेंट? ये रहा जवाब
स्टेट हाईवे पर ऐसे काम करेगा आपका फास्टैग
  • फास्टैग का सालाना पास एनएचएआई वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप से एक्टिव कर सकते हैं
  • सालाना पास एक्टिवेशन के लिए फास्टैग वेरिफिकेशन और तीन हजार रुपये की पेमेंट जरूरी है
  • फास्टैग पास नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा, स्टेट हाईवे पर यह काम नहीं करेगा
Toll Fastag Annual Pass: टोल टैक्स देने के लिए गाड़ियों पर लगे फास्टैग स्टीकर का इस्तेमाल होता है, अब फास्टैग के सालाना पास की शुरुआत भी हो चुकी है. 15 अगस्त से लोग अपना सालाना पास एक्टिव करवा सकते हैं. हालांकि लोगों में अब तक इसे लेकर कुछ कंफ्यूजन है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन टोल प्लाजा पर ये फास्टैग पास काम नहीं करेगा, वहां टोल टैक्स कैसे कटेगा? आइए हम आपको इसका जवाब देते हैं. 

कैसे बनेगा फास्टैग पास?

सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि फास्टैग पास कैसे बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी. आप NHAI की वेबसाइट या फिर राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर अपना पास एक्टिव करवा सकते हैं. इसके लिए पहले आपको फास्टैग वेरिफिकेशन करवाना होगा और फिर तीन हजार रुपये की पेमेंट करने के दो घंटे बाद आपका पास एक्टिवेट हो जाएगा. सबसे खास बात ये है कि आपके पुराने फास्टैग में ही ये पास एक्टिव हो जाएगा. 

कैसे कटेगा टोल?

अब उस सवाल पर आते हैं कि फास्टैग पास कहां काम नहीं करेगा और इन सड़कों पर कैसे आप टोल टैक्स चुकाएंगे. स्टेट हाईवे या स्टेट एक्सप्रेसवे पर ये पास मान्य नहीं होगा. आप इसे नेशनल हाईवे (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं. 

जिन टोल प्लाजा पर फास्टैग पास काम नहीं करेगा, उनमें आपको अपना फास्टैग बैलेंस कटवाना होगा. यानी उसी फास्टैग में अलग से कुछ बैलेंस रखना होगा, जो ऐसे टोल प्लाजा पर काम आएगा, जहां फास्टैग पास नहीं चलता है. आपको अलग से कोई फास्टैग लेने की जरूरत नहीं है. 

200 ट्रिप या एक साल तक चलेगा पास

अगर आप अपने फास्टैग स्टीकर पर सालाना पास एक्टिवेट करवाते हैं तो इससे आपको 200 ट्रिप या फिर एक साल तक की मुफ्त यात्रा मिलेगी. एक टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आपकी एक ट्रिप कम हो जाएगी, वहीं राउंड ट्रिप के बाद आपकी दो ट्रिप काउंट होगी. ये पास उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जो लगातार ट्रैवल करते हैं. ऐसे लोगों की एक साल में 5 से 7 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है.

