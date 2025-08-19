विज्ञापन
विशेष लिंक

NHAI ने चार दिन में जारी किए पांच लाख से ज्यादा Fastag पास, इस राज्य के लोग रहे सबसे आगे

Fastag Annual Pass: फास्टैग का सालाना पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, एनएचएआई या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वेबसाइट से एक्टिवेट करवा सकते हैं. इसके लिए तीन हजार रुपये की पेमेंट करनी होगी.

Read Time: 3 mins
Share
NHAI ने चार दिन में जारी किए पांच लाख से ज्यादा Fastag पास, इस राज्य के लोग रहे सबसे आगे
लाखों लोगों ने एक्टिवेट करवाया अपना फास्टैग पास
  • NHAI ने फास्टैग सालाना टोल पास शुरू किया है, जिससे बार-बार रीचार्ज की समस्या खत्म हुई है
  • चार दिनों में पांच लाख से अधिक फास्टैग पास बिक चुके हैं, जिससे 150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है
  • लगातार लोग अपने फास्टैग स्टीकर पर सालाना पास एक्टिवेट करवा रहे हैं, इससे पांच से सात हजार का फायदा होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

NHAI Fastag Pass: फास्टैग में बार-बार रीचार्ज करने की झंझट अब खत्म हो चुकी है. रोजाना कार से हाईवे या एक्सप्रेसवे पर निकलने वाले लोगों के लिए NHAI ने फास्टैग पास जारी किया है. 15 अगस्त को जैसे ही ये पास एक्टिवेट होने शुरू हुए, लोगों ने अपना पास लेना शुरू कर दिया. NHAI की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ चार दिनों में 5 लाख से अधिक फास्टैग सालाना पास बेचे हैं, जिससे 150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई है कि फास्टैग खरीदने में किस राज्य के लोग सबसे आगे रहे. 

इस राज्य के लोगों ने खरीदे सबसे ज्यादा पास

सबसे ज्यादा फास्टैग पास खरीदने वालों में तमिलनाडु के लोग शामिल हैं. इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा में रहने वाले लोगों ने अपने फास्टैग पर ये पास एक्टिवेट करवाया. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी टोल प्लाजा पर फास्टैग एनुअल पास के जरिए सबसे ज्यादा लेन-देन दर्ज किए गए. 

  • प्राइवेट व्हीकल अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से मुफ्त आवाजाही के लिए एनुअल टोल पास का इस्तेमाल कर सकते हैं. हर पास की कीमत 3,000 रुपए है.
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से संचालित टोल प्लाजा पर कार, जीप और वैन इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • पास एक्टिवेशन से एक साल या फिर 200 टोल ट्रिप, जो भी पहले हो... की जा सकती हैं. एक टोल क्रॉस करने पर एक ट्रिप काउंट होगी. 

कौन हैं पूर्व जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी? जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने बनाया उम्मीदवार

ऐसे वाहनों में पास नहीं होगा एक्टिवेट

कुछ फास्टैग ऐसे भी हैं, जिन पर ये फास्टैग पास एक्टिवेट नहीं हो सकता है. जो वाहन केवल चेसिस नंबर के साथ फास्टैग में रजिस्टर हैं, ऐसे फास्टैग पर एनुअल पास एक्टिव नहीं किया जा सकता है. इसके लिए पहले गाड़ी का नंबर और बाकी चीजें अपडेट करवानी होंगी. 

एक वाहन के लिए एवरेज टोल लगभग 50 रुपए है. इस हिसाब से बिना पास के साल में 200 चक्कर लगाने पर लगभग 10,000 रुपए का खर्च आएगा. फास्टैग एनुअल पास के साथ यह शुल्क 3,000 रुपए है. जिससे हाईवे-एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों को लगभग 7,000 रुपए की बचत होगी.

यहां से बनेगा फास्टैग पास

फास्टैग का सालाना पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, एनएचएआई या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वेबसाइटों या अधिकृत फास्टैग जारी करने वाले पोर्टल के जरिए एक्टिवेट करवाया जा सकता है. आप इसके लिए अपने फास्टैग वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. पेमेंट होने के बाद एक्टिवेशन आमतौर पर दो घंटे के अंदर पूरा हो जाता है और मैसेज के जरिए इसकी जानकारी मिलती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NHAI Fastag Pass, NHAI Fastag, FASTag Annual Pass, Fastag Pass Sale, FASTag Annual Pass Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com