आज से एक्टिवेट होगा Fastag का सालाना पास, जानें क्या हैं फायदे और कहां देनी होगी फीस- हर सवाल का जवाब

Fastag Annual Pass: जब भी अपनी कार से किसी रोड ट्रिप पर जाते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले तमाम टोल प्लाजा पर आपको टैक्स देना होता है. कई शहरों के बीच ये टोल टैक्स 500 रुपये से भी ज्यादा है. यानी रोजाना लंबी यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा खर्चा है, क्योंकि बार-बार उन्हें अपना Fastag रीचार्ज करना पड़ता है. इसे देखते हुए सरकार की तरफ से अब Fastag का सालाना पास लाया गया है, जो 15 अगस्त यानी आज से ही एक्टिवेट हो रहा है. एक साल के लिए बनने वाले इस पास को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, आज हम आपको उन तमाम सवालों का जवाब देते हैं.

क्या है फास्टैग सालाना पास?

Fastag का सालाना पास एक प्रीपेड पास है, जो सिर्फ प्राइवेट वाहनों के लिए बनाया गया है. इसमें कार और बाकी तरह के प्राइवेट व्हीकल शामिल हैं. 15 अगस्त से ये कार्ड काम करना शुरू कर देगा और इसकी कीमत ₹3,000 है. सरकार की तरफ से लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए ये पास जारी किया जा रहा है.

कहां से खरीदना होगा पास?

अगर आप भी फास्टैग का ये सालाना पास लेना चाहते हैं तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद सकते हैं. एक बार यहां पेमेंट करने के बाद आपका सालाना पास एक्टिवेट हो जाएगा.

कैसे एक्टिवेट होगा फास्टैग पास?

Fastag पास को एक्टिव करने के लिए, आपको अपने वाहन और FASTag का वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद आपको ₹3,000 का भुगतान करना होगा. पेमेंट होने के दो घंटे बाद आपका फास्टैग एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे आप एक साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या नया FASTag खरीदना होगा?

आपको फास्टैग के सालाना पास के लिए नया फास्टैग स्टीकर खरीदने की जरूरत नहीं होगी. आपके मौजूदा Fastag पर ही ये पास एक्टिवेट हो जाएगा. हालांकि इसके लिए आपका केवाईसी होना जरूरी है.

कौन से टोल प्लाजा से फ्री में होगा सफर?

फास्टैग का ये एनुअल पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर वैध होगा. अगर हाईवे या एक्सप्रेसवे स्टेट या प्राइवेट है तो इसमें आपको सालाना पास से मुफ्त एंट्री नहीं मिलेगी.

क्या हैं सालाना पास के फायदे?

टोल टैक्स में पांच से सात हजार तक की बचत

बार-बार टोल देने और रीचार्ज की झंझट से मुक्ति मिलेगी

राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर बिना रुके यात्रा कर सकते हैं

कितनी ट्रिप कर सकते हैं पूरी?

फास्टैग का सालाना पास एक्टिवेट होने के बाद एक साल तक या फिर 200 ट्रिप तक ये पास वैध रहेगा. एक साल पूरा होने या फिर 200 ट्रिप पूरी होते ही फास्टैग वैसे ही काम करने लगेगा, जैसा पहले करता था. यानी आपको बैलेंस रीचार्ज करना होगा. एक टोल प्लाजा क्रॉस करने पर एक ट्रिप काउंट हो जाएगी. राउंड ट्रिप करने पर ये दो ट्रिप काउंट हो जाएंगीं.

क्या दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं पास?

अब वन फास्टैग वन व्हीकल की पॉलिसी है, यानी आप किसी और का फास्टैग स्टीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. फास्टैग पास भी सिर्फ उसी वाहन के लिए वैध रहेगा, जिस पर FASTag चिपकाया गया है या रजिस्टर्ड है. दूसरे वाहन पर इसका इस्तेमाल करने से ये तुरंत ब्लैकलिस्ट हो जाएगा.

किन लोगों को नहीं मिलेगा पास?

अगर आपका फास्टैग चेसिस नंबर का इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर्ड हुआ है तो आपको सालाना पास नहीं मिल सकता है. इसके लिए आपको वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) को अपडेट करना होगा. साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए. अगर आप फास्टैग पास नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी अनिवार्यता नहीं है.