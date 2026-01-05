विज्ञापन
मां-भाई और बहन का कत्ल कर थाने पहुंचा बेटा... दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल दहला देने वाली वारदात

आरोपी के सरेंडर करते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां कमरे के भीतर का मंजर देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए.

मां-भाई और बहन का कत्ल कर थाने पहुंचा बेटा... दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल दहला देने वाली वारदात

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक युवक ने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को खत्म कर दिया. लक्ष्मी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मकान में यशवीर नामक युवक ने अपनी सगे मां, भाई और बहन की बेरहमी से हत्या कर दी. इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने के बजाय सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत का माहौल है. पड़ोसियों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि यशवीर ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है.

