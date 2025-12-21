पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का छलका दर्द, बोले- 'हमारी बात ही नहीं सुनी गई'

Imran Khan Latest News: पाकिस्तान की सियासत में हलचल तेज हो गई है. आदियाला जेल में बंद पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देशभर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले में उनकी दलील सुनी ही नहीं गई.

जेल से उठी आवाज

तोशाखाना-II मामले में कोर्ट ने इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई. इसके बाद उन्होंने अपने वकील के जरिए संदेश भेजा कि पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए उठना होगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला बिना सबूत और कानूनी प्रक्रिया के जल्दबाजी में दिया गया है.

परिवार और नेताओं का गुस्सा

इमरान खान की बहन अलीमा खान ने फैसले को "पहले से लिखी स्क्रिप्ट" बताया. उन्होंने कहा कि जो लोग इन मामलों के पीछे हैं, वे समझदार नहीं हैं. वहीं, PTI नेता उमर अयूब ने इसे "कंगारू कोर्ट" का फैसला करार दिया और कहा कि पाकिस्तान में कानून का राज खत्म हो गया है.

सोशल मीडिया पर संदेश

जेल में होने के कारण इमरान खान खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते. उनके वकील ने बताया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को सड़क पर आंदोलन की तैयारी करने का संदेश भेजा है.

कानूनी टीम की दलील

इमरान खान ने कहा कि उनकी कानूनी टीम की बात नहीं सुनी गई. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है और कानूनी समुदाय को आगे आना होगा.

PTI का बयान

पार्टी ने सजा को "असंवैधानिक, अवैध और राजनीतिक बदले का सबसे बुरा रूप" बताया. बयान में कहा गया कि यह सजा सिर्फ इमरान खान की जेल अवधि बढ़ाने और डरे हुए सत्ताधारी गुट को राहत देने की कोशिश है.

विरोध का ऐलान

PTI नेताओं ने कहा कि मौजूदा हालात में विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है. असद कैसर ने कहा कि यह विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा. पार्टी ने साफ कर दिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा.