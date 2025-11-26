विज्ञापन
'बाबरी मस्जिद' पर TMC विधायक के बयान से बंगाल में सियासी तूफान, राज्यपाल ने दिया अल्टीमेटम

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें देश-विदेश से आर्थिक मदद के प्रस्ताव मिले हैं, यहां तक कि सऊदी अरब से भी.

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है. कबीर ने दावा किया कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें देश-विदेश से आर्थिक मदद के प्रस्ताव मिले हैं, यहां तक कि सऊदी अरब से भी. कबीर ने कहा, 'संविधान भी बड़ा है और कुरान भी बड़ा है.'

इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'टीएमसी बाबरी मस्जिद की नहीं, बांग्लादेश की नींव रख रही है. ममता की राजनीति बांग्लादेशियों पर चलती है.' AIMIM ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया, जबकि टीएमसी ने अपने विधायक के बयान से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी हुमायूं को हीरो बना रही है.

गर्वनर ने कानून-व्यवस्था को लेकर दी चेतावनी

इस बीच, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। उसके खिलाफ कोई भी कदम लोकतंत्र का अपमान है और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा.'

6 दिसंबर को रैली निकालेगी टीएमसी

टीएमसी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है. पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हर साल यह रैली करता है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी छात्र और युवा विंग को दी गई है. रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर होगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के संबोधन की संभावना है.

