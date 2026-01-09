विज्ञापन
ममता के राज में राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं: गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी, अमित मालवीय ने सीएम को बताया 'आपदा'

कल पश्चिम बंगाल के गर्वनर सीवी आनंद बोस को 'उड़ा देंगे' लिखा हुआ एक धमकी भरा ईमेल मिला. इस ईमेल के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस मामले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, 'ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं हैं. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

  • पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
  • धमकी वाले ईमेल में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था, जिसे लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है.
  • भाजपा नेता अमित मालवीय ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी पर तीखे आरोप लगाए हैं.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल मिला है. इस मेल के बाद से राज्य की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है. इस मामले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, 'ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं हैं. पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. गृह मंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक निजी फर्म को बचाने के लिए ईडी से आपत्तिजनक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं. मालवीय ने X पर लिखा, 'ममता बनर्जी एक आपदा हैं.'

गर्वनर को आया धमकी भरा ईमेल

बता दें कि कल पश्चिम बंगाल के गर्वनर सीवी आनंद बोस को 'उड़ा देंगे' लिखा हुआ एक धमकी भरा ईमेल मिला. इस ईमेल के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को दे दी गई है और राज्यपाल की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ एकजुट होकर काम कर रहे हैं. राज्यपाल की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों की आधी रात को बैठक हुई.

ED ने बंगाल में कई जगह की छापेमारी

गौरतलब है कि कल ED द्वारा कोयला तस्करी के संदिग्ध मामलों में पश्चिम बंगाल और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापा मारा गया. इस दौरान I‑PAC कार्यालय के बाहर भारी ड्रामा देखने को मिला. ममता बनर्जी ने ED पर आरोप लगाया कि उन्होंने TMC के दस्तावेज, हार्ड डिस्क और रणनीतिक सूचनाएं छीन लीं और कहा कि ये एक राजनीतिक उत्पीड़न का हिस्सा है.

धमकी भेजने वाले ने ईमेल में लिखा नंबर

धमकी के मामले में एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है. हमने डीजीपी को सूचित कर दिया है और उनसे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है.

Bengal, Bengal Governor, Threat To Bengal Governor, Bengal Governor C V Ananda Bose, CV ANAND BOSE
