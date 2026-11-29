तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर की पहाड़ी पर स्थित 'दीपाथून' (दीप स्तंभ) पर जब शनिवार को पवित्र दीप जलाया गया तो उसे देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए. दीप जलते ही श्रद्धालुओं के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे. इस दौरान एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ. जिसमें एक महिला दीप जलते देखकर फूट-फूटकर रोते नजर आ रही है. अब इस महिला ने खुद से एक वीडियो शेयर कर उस दिन के इमोशन के बारे में बताया है.

पहले देखें वो वायरल वीडियो

इस वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम चंद्रा मौलेश्वरी पांडियन है. वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस दीपथून पर दीपक जलते महिला जोर-जोर से रोने लगती है. तभी पास में खड़े एक शख्स के हाथ से माला लेकर वो फूल लेकर फेंकने लगती है. चंद्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ.

महिला ने वीडियो में बताई भावुकता की कहानी

अब चंद्रा ने खुद से एक वीडियो बनाकर उस दिन के इमोशन के बारे में बताया है. चंद्रा ने बताया ने वह एक मीडियाकर्मी हैं. उस ऐतिहासिक घटना के कवरेज के लिए वो भी वहां मौजूद थी. जैसा ही दीपाथून पर दीप जला, वहां मौजूद लोगों की भीड़ स्वामी मुरुगन के जयकारे लगा रही थी. कई लोग भावुक भी हो रहे थे.

100 साल के संघर्ष को सलामी

दीपाथून पर दीप जलते ही मैं भी बेहद भावुक हो गई. इस भावुकता के पीछे दीपाथून पर दीप जलाने को लेकर 100 से अधिक सालों से चल रहे संघर्ष का सफल होना रहा. मेरी खुशी 100 साल के उस संघर्ष को सलामी दे रही थी. जिसके लिए कितने आंदोलन हुए. कई लोगों ने अपना सब कुछ इसके लिए न्योछावर कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 28 नंवबर को जला दीप

मालूम हो कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के बाद तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर की पहाड़ी पर स्थित 'दीपाथून' (दीप स्तंभ) पर शनिवार को पवित्र दीप जलाया गया. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी पहाड़ी पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया था.



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