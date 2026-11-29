- तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर की पहाड़ी पर दीपाथून पर पवित्र दीप जलाया गया था.
- दीप जलने के दौरान श्रद्धालु भावुक हो गए और एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
- महिला चंद्रा मौलेश्वरी पांडियन ने खुद वीडियो बनाकर उस दिन की भावुकता और संघर्ष की कहानी बताई.
तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर की पहाड़ी पर स्थित 'दीपाथून' (दीप स्तंभ) पर जब शनिवार को पवित्र दीप जलाया गया तो उसे देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए. दीप जलते ही श्रद्धालुओं के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे. इस दौरान एक महिला का वीडियो भी वायरल हुआ. जिसमें एक महिला दीप जलते देखकर फूट-फूटकर रोते नजर आ रही है. अब इस महिला ने खुद से एक वीडियो शेयर कर उस दिन के इमोशन के बारे में बताया है.
पहले देखें वो वायरल वीडियो
𝗜𝗥𝗥𝗘𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘𝗔𝗕𝗟𝗘 @annamalai_k 𝐉𝐢 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗗𝗘𝗩𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗢 𝗕𝗛𝗔𝗥𝗔𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗔 𝗟𝗢𝗢𝗞𝗦 𝗟𝗜𝗞𝗘‼️🇮🇳🚩 சகோதரி @mouleeeeeeeee சந்திர மௌலீஸ்வரி பாண்டியன்‼️💥 💓 தேசப்பற்று என்பது வெறும் வார்த்தைகளில் வெளிப்படுவது அல்ல… அது நமது செயல்களிலும், உணர்வுகளிலும், தாய்நாட்டின் மீதான ஆழமான பற்றிலும் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு! மராட்டியத்தில் அநீதிகளுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுத்தவர்… டெல்லியில் பாரத் மாதா கீ ஜே என்று முழங்கியவர்… இன்று டெல்லியிலிருந்து திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வந்து, பலரின் நெடுங்காலக் கனவான மலை உச்சித் தீபம் ஏற்றப்பட்ட அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணத்தைக் காணக் காத்திருந்தவர்! தீபம் ஏற்றப்பட்ட அந்த நொடி மலர்களைத் தூவி வழிபட்டு, ஆனந்தக் கண்ணீர் வடித்த அவரது உணர்வு சாதாரணமானதல்ல! அந்தக் கண்ணீருக்குப் பின்னால் இருப்பது ஒரு தனிமனித உணர்வு மட்டுமல்ல… தலைமுறைகள் கடந்து வந்த ஆன்மிக நம்பிக்கை, சனாதன தர்மத்தின் மீதான பற்றுதல், பாரதப் பண்பாட்டின் மீதான பெருமை! திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றப்பட்ட அந்தத் தருணம் பலரது கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீரை வரவழைத்திருக்கிறது. அதில் சகோதரி சந்திர மௌலீஸ்வரி பாண்டியனின் உணர்வுகள் என்றும் நினைவில் நிற்கும்! தேசப்பற்றும், தெய்வப்பற்றும் போற்றத்தக்கவை! வாழ்த்துகள் சகோதரி! 💐 உங்கள் தேசப்பற்றும் ஆன்மிகப் பற்றும் என்றும் தொடரட்டும்! 🪷🙏🏻🪷 மாறுவோம்‼️ மாற்றுவோம்‼️ 𝐖𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑𝐒 – 𝐋𝐄𝐀𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄! 🤝🏻 #ChandraMouleswariPandian #Thiruparankundram #KarthigaiDeepam #BharatMataKiJai #SanatanaDharma #TamilNadu #WeTheLeaders— ᴛɪʀɪꜱʜᴀɴᴋᴀʀᴀᴘᴀɴᴅɪᴀɴ ᴠᴀᴅᴀᴍᴀʟᴀʏᴀɴ (@MODIFORCE_TIRI) November 29, 2026
इस वीडियो में नजर आ रही महिला का नाम चंद्रा मौलेश्वरी पांडियन है. वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस दीपथून पर दीपक जलते महिला जोर-जोर से रोने लगती है. तभी पास में खड़े एक शख्स के हाथ से माला लेकर वो फूल लेकर फेंकने लगती है. चंद्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ.
महिला ने वीडियो में बताई भावुकता की कहानी
अब चंद्रा ने खुद से एक वीडियो बनाकर उस दिन के इमोशन के बारे में बताया है. चंद्रा ने बताया ने वह एक मीडियाकर्मी हैं. उस ऐतिहासिक घटना के कवरेज के लिए वो भी वहां मौजूद थी. जैसा ही दीपाथून पर दीप जला, वहां मौजूद लोगों की भीड़ स्वामी मुरुगन के जयकारे लगा रही थी. कई लोग भावुक भी हो रहे थे.
100 साल के संघर्ष को सलामी
दीपाथून पर दीप जलते ही मैं भी बेहद भावुक हो गई. इस भावुकता के पीछे दीपाथून पर दीप जलाने को लेकर 100 से अधिक सालों से चल रहे संघर्ष का सफल होना रहा. मेरी खुशी 100 साल के उस संघर्ष को सलामी दे रही थी. जिसके लिए कितने आंदोलन हुए. कई लोगों ने अपना सब कुछ इसके लिए न्योछावर कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 28 नंवबर को जला दीप
मालूम हो कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के बाद तमिलनाडु के मदुरै जिले में तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर की पहाड़ी पर स्थित 'दीपाथून' (दीप स्तंभ) पर शनिवार को पवित्र दीप जलाया गया. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी पहाड़ी पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया था.
यह भी पढ़ें - तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर जलाया गया कार्तिगई दीपम, खुशी से झूमे श्रद्धालु, सुरक्षा के भी रहे पुख्ता इंतजाम
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं