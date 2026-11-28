Madurai Deepathoon Hill Deepam Live Update: तमिलनाडु में दीपथून पहाड़ी पर दीपक जलाए जाने को लेकर आज सुबह से ही हलचल है. मदुरै जिले में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून पर आज दीपक जलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह दीपक जलेगा, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को फटकार लगाई थी, जिसके बाद CRPF की सुरक्षा में यहां दीपक जलाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद आज पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाया जाएगा. पूरी पहाड़ी का जिम्मा अब CRPF के हवाले है. CRPF की एक कंपनी तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर तैनात हो गई है. CRPF कमांडेंट मंदिर और दरगाह, दोनों की सुरक्षा देख रहे हैं. अधिकारियों का कहना है, हमें ऊपर से निर्देश का इंतजार है, सुरक्षा पूरी तरह चाक-चौबंद है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दीपथून पर एक बार दीपक जलाने की अनुमति दी थी. लेकिन 24 नवंबर को आदेश के बावजूद दीपक वहां नहीं जलाया गया, बल्कि उचिपिल्लैयार मंदिर के पास ही जला दिया गया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जानबूझकर अवमानना माना, शुक्रवार को सुनवाई में कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड को निलंबित कर दिया मुख्य सचिव, DGP, कलेक्टर समेत 13 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, हर श्रद्धालु दीपक जला सकेगा, लेकिन दीपक सिकंदर बादुशा दरगाह से कम से कम 50 मीटर दूर जलाया जाएगा. CRPF यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिर और दरगाह दोनों जगह शांति बनी रहे और किसी भी श्रद्धालु को पूजा से रोका न जाए. मदुरै में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात है. सभी की नजर आज शाम दीपथून पर जलने वाले दीपक पर है.

क्या है तमिलनाडु का यह पूरा मामला

मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून नामक पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, क्योंकि हिन्दू श्रद्धालु यहां दीपक जलाने की परंपरा बताते हैं, जबकि यह स्थान सिकंदर बादुशा दरगाह के करीब है और तमिलनाडु सरकार व मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द का हवाला देते हुए वहां दीपक जलाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने 20 नवंबर को एक बार दीपक जलाने की अनुमति दी, लेकिन 24 नवंबर को आदेश के बावजूद दीपक नहीं जलाया गया और महादीपम उचिपिल्लैयार मंदिर के पास ही जला दिया गया, जिस पर कोर्ट ने इसे जानबूझकर अवमानना मानते हुए अधिकारियों को नोटिस दिया, ट्रस्टी बोर्ड को निलंबित किया और 28 नवंबर को दीपक जलाने के लिए पहाड़ी की सुरक्षा CRPF को सौंप दी.

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