बिहार की राजधानी पटना में रविवार को यूट्यूबर आर्यन केल्विन के प्रोग्राम में भारी हंगामा हो गया. पटना के मिलर ग्राउंड में आर्यन केल्विन का प्रोग्राम होना था, जहां बड़ी संख्या में फैंस की भीड़ जुटी थी. मिलर ग्राउंड के बगल में ही जदयू, भाजपा और राजद का पार्टी दफ्तर हैं. इस प्रोग्राम में युवाओं की बढ़ती भीड़ को देखकर आर्यन केल्विन तुरंत निकल गए, इसके बाद भीड़ में शमिल युवाओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया. युवाओं द्वारा कई पुलिस वालों के ऊपर पत्थर भी चलाए गए. जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टरों को भी फाड़ दिया गया.

लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने लोगों को खदेड़ा

हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को वहां से हटाया. पुलिस के द्वारा अब मौके पर पेट्रोलिंग की जा रही है. जेडीयू और भाजपा दफ्तर के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है. बताया जाता है कि लोगों की भीड़ बीजेपी दफ्तर के पास पहुंची, वहां भी रोड़ेबाजी की. भीड़ ने सड़क पर भी तोड़फोड़ की. पास में हाईकोर्ट के जज का आवास है, वहां भी उपद्रव का माहौल रहा.

घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों से समझें हालात

पुलिस के कुछ जवान भी चोटिल

हंगामे के बीच भीड़ द्वारा किए गए पथराव में कुछ पुलिस जवान के भी घायल होने की खबर सामने आई है. पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है. फिलहाल भीड़ को हटा दिया गया हैं, स्थिति को सामान्य किया गया हैं.

पुलिस ने कहा- पहले से नहीं थी कार्यक्रम की सूचना

पुलिस का कहना है कि आयोजकों द्वारा इस कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पहले से नहीं दी गई थी. जमा हुई लोगों की भारी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव किया. पास में मौजूद राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर भी फाड़े.

अब पुलिस लोगों को शांत कर मामले की छानबीन में जुटी है. लॉ एंड ऑर्डर ASP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है. उन्हें देखा जा रहा है.



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