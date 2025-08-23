भारत में फिर शुरू होगा टिकटॉक? बेवसाइट खुलने से लगने लगीं अटकलें, सरकार ने दिया ये जवाब

चीन का वीडियो बेस्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक 5 साल के बैन के बाद फिर से लाइव होने लगा है. शुक्रवार को भारत में कुछ यूजर्स ने दावा किया कि टिकटॉक बेवसाइट का होमपेज खुल रहा है. इससे अटकलें लगने लगी हैं कि क्या भारत में टिकटॉक की फिर से वापसी हो सकती है? हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है.

इस पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्ट में कहा गया है कि भारत में चीन की कंपनी 'टिकटॉक' की वेबसाइट चलने लगी है. चीन से झड़प में हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद हुए. पहले तो नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीनचिट दी. लेकिन.. जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तो हेडलाइन मैनेज करने को 'टिक टॉक' बैन कर दिया.

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि अब मोदी फिर चीन से लप्पो झप्पो कर रहे हैं. चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं और खुद चीन जाने वाले हैं.. और इस बीच ही टिक टॉक से जुड़ी ये खबर आ गई. साफ है - नरेंद्र मोदी का चीन प्रेम, देश प्रेम पर भारी पड़ा है. पाकिस्तान से सीजफायर की तरह चीन के साथ भी शहादत का सौदा कर दिया गया है.

चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक का होमपेज तो खुल रहा है, लेकिन ऐप स्टोर्स पर ये अभी भी उपलब्ध नहीं है. वेबसाइट पर भी लॉगिन, वीडियो अपलोड या देखने की सुविधा काम नहीं कर रही है. दूरसंचार विभाग के सूत्रों के अनुसार, इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) अब भी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुछ यूज़र्स को वेबसाइट कैसे दिख रही है.

बता दें कि भारत सरकार ने जून 2020 में टिकटॉक सहित बहुत से चीनी ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन कर दिया था. यह फैसला भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद लिया गया था.

हाल के दिनों में भारत और चीन के संबंधों में कुछ नरमी आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर भारी भरकम टैरिफ थोपे जाने के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए. भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा इस हफ्ते उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई.

बताया गया कि इस दौरान सीमा पर शांति बनाए रखने, व्यापार फिर से शुरू करने और निवेश को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इस घटनाक्रम को भारत-चीन के बीच कूटनीतिक संवाद शुरु होने के संदर्भ में देखा जा रहा है.

