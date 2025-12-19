विज्ञापन
TikTok ने अमेरिका के साथ साइन की बड़ी डील, यूजर्स पर क्या होगा असर?

TikTok US Deal: इस समझौते के बाद TikTok अमेरिका में पहले की तरह काम करता रहेगा और यूजर डेटा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी लगाम लगेगी.

TikTok ने अमेरिका के साथ साइन की बड़ी डील, यूजर्स पर क्या होगा असर?
TikTok के अमेरिकी यूजर्स का सारा डेटा अब अमेरिका में ही रखा जाएगा. यह सिस्टम Oracle द्वारा चलाया जाएगा.
नई दिल्ली:

शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok ने अपने अमेरिकी बिजनेस को बेचने का फैसला किया है.TikTok की पैरेंट कंपनी ByteDance ने Oracle, Silver Lake और MGX के साथ अपने अमेरिकी बिजनेस को बेचने की डील साइन की है. यह जानकारी कंपनी के सीईओ शोउ ज़ी च्यू ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मैसेज में दी. इस डील के जनवरी 22 को पूरी होने की उम्मीद है.

इस नई डील के बाद TikTok के अमेरिका में बंद होने का खतरा लगभग खत्म हो गया है.इस समझौते के बाद TikTok अमेरिका में पहले की तरह काम करता रहेगा और यूजर डेटा को लेकर उठ रहे सवालों पर भी लगाम लगेगी. कंपनी अब अमेरिकी नियमों के तहत काम करेगी और डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार की शर्तों का पालन करेगी.यूजर्स के लिए इसका मतलब है कि TikTok बिना किसी रुकावट के अमेरिका में चलता रहेगा.

नई कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी

इस समझौते के तहत बनने वाली नई TikTok US जॉइंट वेंचर में आधी हिस्सेदारी अमेरिकी निवेशकों के समूह के पास होगी.इसमें Oracle, Silver Lake और MGX की 15-15 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. इसके अलावा ByteDance से जुड़े मौजूदा निवेशकों की कंपनियों के पास 30.1 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी, जबकि चीन की ByteDance के पास 19.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहेगी.

TikTok US का नया बोर्ड और कंट्रोल

नई TikTok US कंपनी का बोर्ड सात सदस्यों का होगा, जिसमें ज्यादातर सदस्य अमेरिकी होंगे. यह बोर्ड अमेरिका के अंदर कंटेंट से जुड़े फैसले और पॉलिसी को देखेगा. कंपनी पर ऐसे नियम लागू होंगे, जिससे अमेरिकी यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई खतरा न हो.

यूजर डेटा और एल्गोरिदम को लेकर बड़ा बदलाव

TikTok के अमेरिकी यूजर्स का सारा डेटा अब अमेरिका में ही रखा जाएगा. यह सिस्टम Oracle द्वारा चलाया जाएगा.इसके साथ ही TikTok का वीडियो दिखाने वाला एल्गोरिदम अब सिर्फ अमेरिकी यूजर्स के डेटा पर दोबारा ट्रेन किया जाएगा, ताकि कंटेंट पर बाहर से किसी तरह का असर न पड़े. अमेरिका में कंटेंट मॉडरेशन की जिम्मेदारी भी यही नई कंपनी संभालेगी.

