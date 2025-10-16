Ex बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए लड़की ने हायर किया तांत्रिक, मगर उल्टा पड़ गया दांव

Woman hires witch for revenge: ब्रेकअप के बाद गुस्सा और दुख किसी को भी पागल कर सकता है...कोई रोकर दिल हल्का करता है, तो कोई बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन इंग्लैंड की तल्लुलाह रोज़ ने जो किया, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक महिला तांत्रिक (witch) को हायर कर लिया, ताकि वह जादू-टोना करके उसके एक्स की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दे.

'जादू' से एक्स को सबक सिखाने की कोशिश (ex boyfriend revenge)

'द मिरर' की रिपोर्ट के मुताबिक, रोज़ ने अपने एक्स को परेशान करने के लिए महिला तांत्रिक (जादूगरनी) को पैसे देकर हायर किया. उसने उसे अपने रिश्ते की सारी बातें बताईं कि, कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया और अब वह चाहती थी कि उसका सुकून छिन जाए. रोज़ का मानना था कि तांत्रिक उसकी मदद करेगी और उसके एक्स को सबक सिखाएगी.

लेकिन 'जादूगरनी' ने पलट दिया खेल (emotional breakup story)

जब तांत्रिक कुछ दिनों बाद लौटी, तो रोज़ को लगा कि उसका बदला पूरा हो गया होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. महिला तांत्रिक (जादूगरनी) ने कहा, 'तुम्हारे एक्स को नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है.' रोज़ हैरान रह गई. तांत्रिक ने कहा कि, बदला लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे खुद को समझने और थेरेपी लेने की जरूरत है. उसने यहां तक कह दिया कि वो पैसे वापस कर देगी, क्योंकि यह 'जादू' किसी और के लिए नहीं, बल्कि रोज़ के दिल के जख्मों के लिए था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी (TikTok witch revenge story)

तल्लुलाह रोज़ ने अपनी यह कहानी TikTok (@talulah.roseb) पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. कई यूज़र्स ने लिखा कि, 'तुम्हारे ब्रेकअप से बड़ा दुख शायद ही किसी ने झेला हो.' किसी ने मजाक में कहा 'तुम्हें नहीं, तांत्रिक को Oscar मिलना चाहिए.'

