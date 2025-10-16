विज्ञापन
विशेष लिंक

Ex बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए लड़की ने हायर किया तांत्रिक, मगर उल्टा पड़ गया दांव

प्यार में चोट खाई एक लड़की बदला लेने निकली थी, लेकिन मिला जिंदगी का सबसे बड़ा सबक. एक महिला ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए जादू-टोना करने वाली महिला तांत्रिक को हायर किया.

Read Time: 2 mins
Share
Ex बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए लड़की ने हायर किया तांत्रिक, मगर उल्टा पड़ गया दांव
बदला लेने के लिए एक्स बॉयफ्रेंड पर 'जादू-टोना' कराना चाहती थी लड़की, लेकिन तांत्रिक ने कर दिया खेला

Woman hires witch for revenge: ब्रेकअप के बाद गुस्सा और दुख किसी को भी पागल कर सकता है...कोई रोकर दिल हल्का करता है, तो कोई बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन इंग्लैंड की तल्लुलाह रोज़ ने जो किया, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक महिला तांत्रिक (witch) को हायर कर लिया, ताकि वह जादू-टोना करके उसके एक्स की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दे.

'जादू' से एक्स को सबक सिखाने की कोशिश (ex boyfriend revenge)

'द मिरर' की रिपोर्ट के मुताबिक, रोज़ ने अपने एक्स को परेशान करने के लिए महिला तांत्रिक (जादूगरनी) को पैसे देकर हायर किया. उसने उसे अपने रिश्ते की सारी बातें बताईं कि, कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ गया और अब वह चाहती थी कि उसका सुकून छिन जाए. रोज़ का मानना था कि तांत्रिक उसकी मदद करेगी और उसके एक्स को सबक सिखाएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन 'जादूगरनी' ने पलट दिया खेल (emotional breakup story)

जब तांत्रिक कुछ दिनों बाद लौटी, तो रोज़ को लगा कि उसका बदला पूरा हो गया होगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. महिला तांत्रिक (जादूगरनी) ने कहा, 'तुम्हारे एक्स को नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है.' रोज़ हैरान रह गई. तांत्रिक ने कहा कि, बदला लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे खुद को समझने और थेरेपी लेने की जरूरत है. उसने यहां तक कह दिया कि वो पैसे वापस कर देगी, क्योंकि यह 'जादू' किसी और के लिए नहीं, बल्कि रोज़ के दिल के जख्मों के लिए था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी (TikTok witch revenge story)

तल्लुलाह रोज़ ने अपनी यह कहानी TikTok (@talulah.roseb) पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. कई यूज़र्स ने लिखा कि, 'तुम्हारे ब्रेकअप से बड़ा दुख शायद ही किसी ने झेला हो.' किसी ने मजाक में कहा 'तुम्हें नहीं, तांत्रिक को Oscar मिलना चाहिए.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Woman Hires Witch For Revenge, Ex Boyfriend Witch Story, TikTok Witch Revenge Story, Talulah Rose Witch Story, Woman Revenge Gone Wrong
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com