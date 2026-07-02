'हम अंदर से मर चुके हैं', दिल्ली में सेप्टिक टैंक में हुई 3 मौत बताती है मैनुअल स्कैवेंजिंग कानून की हकीकत

दिल्ली के बाहरी इलाके सुल्तानपुरी की इंदिरा झील में तीन परिवार अपने घर के अकेले कमाने वालों की मौत का गम मना रहे हैं. 26 जून, 2026 को एक दुखद घटना हुई जब चांद, अरुण और संदीप मुंडका की एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक में उतरे और ज़हरीली गैस की चपेट में आने से कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक सूरज मारवाह और ठेकेदारों जयंत और नीरज समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इन मौतों पर बात करते हुए दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने NDTV से कहा, “यह घटना एक निजी प्रॉपर्टी पर हुई. इस मामले में लापरवाही बरती गई. हमें भी इसकी चिंता है. हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा कभी न हो.”

कानून लागू करना केवल सरकार का काम नहीं

मेयर वाही ने आगे कहा, “सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए. सफाई कर्मचारियों को सेप्टिक टैंक में उतरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अगर उन पर दबाव डाला जाए तो कर्मचारियों को मना कर देना चाहिए.” कानूनी प्रावधान होने के बावजूद ऐसी मौतों के बारे में पूछे जाने पर वाही ने कहा, “कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन उन्हें लागू करना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी है. नागरिकों को तय नियमों का पालन करना चाहिए.”

चांद की मां ने कहा बेटे को मजबूर किया गया

दुखी मां किरण, परिवार द्वारा किराए के कमरे के बाहर लगाए गए टेंट के नीचे बैठी हैं. महिलाओं से घिरी हुई, वह अपने बेटे चांद के लिए चीख रही हैं. वह उन तीनों में से सबसे पहले टैंक में उतरे थे. वह कहती हैं, “अपने नाम के ही अनुरूप, मेरा बेटा जिस भी कमरे में जाता था, वहां रौनक ला देता था. पूरा मोहल्ला उसके लिए शोक मना रहा है.” “मुझे नहीं पता कि फैक्ट्री वर्कर ने क्या किया, लेकिन उसने मेरे बेटे को केमिकल वाले टैंक में उतरने के लिए मजबूर किया.”

अरुण के भाई ने कहा उनके काम में टैंक में उतरना नहीं था

नरेंद्र सिंह रिश्तेदारों के बीच हाथ जोड़े खड़े हैं, उनकी आँखों में आँसू हैं. उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई अरुण को खो दिया, जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उनका आरोप है कि उनके भाई के काम में कभी भी टैंक में उतरने की ज़रूरत नहीं थी. “उन्होंने उसे ज़्यादा पैसे का लालच दिया और अंदर जाने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि अगर वह टैंक साफ करेगा तभी उसे पैसे मिलेंगे.”

संदीप की पत्नी ने कहा मुझे इंसाफ चाहिए

अरुण के घर से कुछ ही दूरी पर संदीप का घर है. वह टैंक में उतरने वाले आखिरी व्यक्ति थे, जो अपने पड़ोसियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे. अरुण की पत्नी निशा अपनी मौसी के घर गुमसुम बैठी हैं. वह आने-जाने वालों से कहती हैं, "वह बिना खाना खाए ही चले गए," मानो वह अभी भी खाना खाने के लिए अंदर आ सकते हैं. निशा कहती हैं, “अगले ही पल, मेरे पति नहीं रहे. मुझे इंसाफ़ चाहिए. मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूँगी और घर कैसे चलाऊँगी?”

संदीप की बुआ, भारती, निशा की बात काटते हुए कहती हैं, “संदीप मदद के लिए चिल्लाता रहा. वह बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, सिर्फ़ अंडरवियर पहनकर अंदर गया था. न कोई इंतज़ाम था, न कोई सुरक्षा.”

मैनुअल स्कैवेंजर्स कानून की हकीकत

'मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013' की धारा 9 में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के काम में किसी व्यक्ति को लगाने पर सज़ा का प्रावधान है. इतना ही नहीं, 'प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़ एक्ट, 1989' के तहत किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) के काम के लिए मजबूर करना भी दंडनीय अपराध है.

भाई भीम सिंह और मनीष सिंह अभी भी यह काम करते हैं. मनीष फुल-टाइम सफाई कर्मचारी हैं. भीम सफाई का काम पार्ट-टाइम करते हैं, जबकि उनकी फुल-टाइम नौकरी मजनू का टीला स्थित जुवेनाइल होम (बाल सुधार गृह) में चपरासी की है. छुट्टी के दिनों में भीम भी सफाई का काम करते हैं. मनीष बताते हैं कि वे चार साल से यह काम कर रहे हैं. भीम कहते हैं कि वे ऐसे 10 और लोगों को जानते हैं जो बिना सुरक्षा उपकरणों के यह काम करते हैं.

भीम कहते हैं, “हम कपड़े उतारकर सीवर के अंदर जाते हैं और नालियों की सफाई करते हैं. हममें से कुछ लोग तो लगातार तीन से चार घंटे तक ज़मीन के नीचे रहते हैं. बाहर की गर्मी से लेकर अंदर की बदबू, गंदगी और थकान... कभी-कभी जब हम अंदर जाते हैं, तो लगता है कि हम अंदर ही मर जाएँगे और कभी बाहर नहीं लौट पाएँगे.”

मनीष, जिसे उसका भाई 'शराबी' बताता है, एक रस्म की तरह शराब पीता है. "नालियों में उतरने से पहले हम पीते हैं. क्या आपको लगता है कि बिना सुन्न हुए यह काम करना मुमकिन है? हमारे लिए नशे में रहना आम बात है. पूरी टीम मिलती है, कुछ बोतलें खत्म करती है, फिर काम पर लग जाती है. यही हमारा इलाज है, यही मुश्किल हालात से निपटने का हमारा तरीका है."

कानूनी स्थिति के बारे में पूछे जाने पर भीम कहता है, "हमें पता है कि यह गैर-कानूनी और जानलेवा है, लेकिन हमारे पास क्या चारा है? हमें हर दिन हाथ में ₹400-450 मिलते हैं. अगर इससे हमारा पेट भरता है, तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता है?"

सुरक्षा के सामान की कमी पर दोनों भाई हंसते हैं. वे हर महीने लगभग ₹12,000 कमाते हैं; जबकि सुरक्षा के सामान की कीमत करीब ₹20,000 है. घबराहट के साथ जागने से लेकर बेचैनी तक, वे इस पेशे में बने रहने की मुख्य वजह शिक्षा की कमी और गरीबी को बताते हैं.

ठेकेदार करते हैं मजबूर

मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारी कहते हैं कि उनकी कोई स्वास्थ्य जांच नहीं होती और ठेकेदार अक्सर उन्हें काम जारी रखने के लिए मजबूर करते हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार ज़्यादातर पैसा खुद रख लेते हैं और उनसे असुरक्षित जगहों पर लंबे समय तक काम करवाते हैं.

हालांकि ठेकेदारों का कहना है कि न तो वे और न ही सरकार कभी सफाई कर्मचारियों को टैंक या सीवर में उतरने के लिए मजबूर करती है. एक ठेकेदार, जय पाल कहते हैं: "न तो प्राइवेट और न ही सरकारी कर्मचारियों को टैंक में उतरना चाहिए, और न ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है. मैं अपने सभी कर्मचारियों से कहता हूं कि अगर कोई उन्हें मजबूर भी करे, तो भी वे नीचे न उतरें."

एक और ठेकेदार जय पाल कहते हैं, "ऐसे हादसे तब होते हैं जब लागत कम करने के चक्कर में कंपनियां सस्ती मज़दूरी पर लोगों को रखती हैं और महंगी मशीनें बुलाने के बजाय उन्हें सफाई के लिए नीचे भेज देती हैं."

शहर को साफ रखने की कीमत

नाम न बताने की शर्त पर, एक सफाई कर्मचारी कहता है कि काम के बाद उसे बहुत गंदा महसूस होता है. "हम चाहे कितना भी नहा लें, गंदगी रह ही जाती है. यह हमारे नाखूनों और हमारे दिमाग में बस जाती है." इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे कामों में लगे सभी लोग एक ही जाति वर्ग से आते हैं.

भीम और मनीष जैसे सफाई कर्मचारी शहर को साफ रखने का भारी और पूरी तरह से गैर-कानूनी काम करते हैं. हालात के बोझ और ज़रूरत के दबाव में, ये दोनों भाई, कई अन्य लोगों की तरह, ऐसा काम करते हैं जिससे शहर चलता रहता है. हर दिन, जब वे कोई नाली साफ़ करते हैं, तो उनकी बस यही उम्मीद होती है कि वे ज़िंदा बचकर निकल आएं और अगले दिन के लिए समय पर तैयार रहें.

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